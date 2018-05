Licitan obras y prestación de servicios con la idea de mejorar Cuero de Zorro

Luego de impulsarse desde el Municipio una licitación de obras y prestación de servicios en Cuero de Zorro, hoy se concretará la apertura de sobres, tras los 8 retiros de pliegos que se concretaron en los últimos días, desde el lanzamiento de la iniciativa, y es así que se espera que en breve desde el ámbito privado se empiece a trabajar conjuntamente con la Comuna en el complejo de la laguna local para proponer mejores alternativas en el predio.

Desde el Municipio señalaron que al haber otras prioridades en cuanto a inversión, esta alternativa busca que en Cuero de Zorro haya propuestas desarrolladas de la mejor manera posible, con inversiones privadas que mejoren la infraestructura del lugar y ayuden a atraer visitantes. “Se está haciendo una licitación con administración mixta público-privada. Se licitan las obras a hacer en los baños y el resto de la infraestructura para que se presten todos los servicios necesarios; y también se licita la prestación de los servicios de proveeduría, bajada de lancha y filetera. Pero la Municipalidad va a seguir acompañando y participando en cuestiones como la fijación de los valores de las entradas para la gente de Trenque Lauquen, el control de pesca furtiva, el control de obras en lo que tiene que ver con los plazos y la forma, y la prestación adecuada de los servicios”, señaló la secretaria de Producción y Turismo, Clarisa Fabris, remarcando que “se trabajará en conjunto con el privado que tome la licitación para que el predio esté mejor y más gente lo pueda aprovechar”.

Objetivos

Fabris marcó que la decisión de buscar un trabajo conjunto entre los sectores público y privado se tomó a partir de que “ante las prioridades del Municipio, las posibles obras en Cuero de Zorro se relegan ante cuestiones como casas y el hospital, que son prioritarias”. “Al ver los tiempos que se van dando entendimos que desde el Estado, aunque le damos valor al movimiento y a las cuestiones económicas, no tenemos la capacidad de generar las obras para que la laguna sea lo que queremos”, señaló.

Y respecto a las expectativas que hay puestas en esta idea, la funcionaria marcó: No queremos un club privado de regatas, pero sí contar con proveeduría, filetera y que el lugar mejore más rápido, y en general el privado puede imprimir el dinero y la velocidad que hace falta porque quiere recaudar”.

No se privatiza

Con todo esto, la entrevistada remarcó que “no se va a privatizar”, y recordó que “el Municipio licita muchos espacios, de la Terminal de Ómnibus y de esquinas donde hay kiosquitos, por ejemplo”. Pero además aclaró que “acá no trabajará solo el privado”, sino que “desde la Municipalidad seguirán participando en conjunto con el privado para que la laguna sea lo que se busca, y a la vez que la gente de Trenque Lauquen pueda tener acceso”.

Y para dejar más en claro algunas cuestiones a partir de trascendidos y comentarios que estuvieron circulando en las últimas horas por distintos ámbitos, Fabris enfatizó que “la laguna no se licita, ya que es de la Provincia, sino que se licitan los servicios en tierra, en el predio, como el servicio de administración, el ingreso, la bajada de lancha, la proveeduría, la filetera pública y la privada, y el servicio de camping”. “Eso es lo que se está licitando, pero si se quieren adicionar servicios, como por ejemplo cabañas, se tiene que consultar con el Ejecutivo y se renegociará un canon por eso”, explicó.

Además se apuntó que “las actividades del Municipio seguirán dándose en la laguna sin costo”, y que “ante una propuesta masiva, la misma deberá ser autorizada por el Municipio”.

Invierno y verano

Con todo esto, las estipulaciones se centran en que una vez resuelta la licitación se podría empezar a trabajar en lo inmediato, pudiendo comenzar a intervenir un emprendedor privado en plena temporada de invierno, entre fines de mayo y principios de junio.

La licitación será por cinco años y entre las apuestas a aprovechar está la pesca, que es lo que más genera en lo económico y tiene sus meses más importantes entre junio y agosto; pero también está la idea de que en verano se ofrezcan también importantes alternativas.