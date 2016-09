Lía Crucet: “Está enojado porque no pudo llenar el baile”

El pasado sábado la cantante de cumbia Lía Crucet realizó un show en nuestra localidad y levantó una polémica que tuvo eco en los medios nacionales ya que según informó la empresa AC Eventos, organizadora del baile para el cual la artista fue contratada como número principal, subió al escenario en estado de ebriedad lo que le impidió cantar y brindar un espectáculo acorde a lo que el público esperaba.

A través de un comunicado los organizadores pidieron disculpas a quienes habían adquirido su entrada y explicaron que “nos dolió porque venimos desde hace mucho tiempo trabajando para ustedes, y que alguien venga y falte el respeto no lo vamos a permitir”.

Por su parte Crucet hizo su descargo a través de Facebook donde desmintió los hechos y aseguró que el titular de la empresa, Carlos Covino “está enojado porque no pudo llenar el baile”.

n Comunicado

A través de un comunicado desde la empresa AC Eventos explicaron lo sucedido el pasado sábado en el baile del FBC Argentino: “Le pedimos mil disculpas a nuestro público. Siempre tratamos y nos esforzamos para ofrecerles lo mejor pero la verdad quedamos sorprendidos y defraudados por el mal estado de alcoholismo en que se presentó la señora Lía Crucet”.

A continuación se detalla que “se les pagó, se les cumplió y ni siquiera cantó en vivo porque puso pistas de CD y en un estado lamentable, y eso nos dolió porque venimos desde hace mucho tiempo trabajando para ustedes y que alguien venga y falte el respeto no lo vamos a permitir. Menos aún que nos estafen, nos roben las ilusiones, no solo a nosotros, sino a nuestro público que se merece el verdadero respeto. Nuestra gente que nos sigue a todos los bailes organizados acá y en la zona, nos queda pedirle mil disculpas con toda humildad. De ahora en más estas cosas no volverán a suceder ni contratar esta clase de artistas”.

Por último en el comunicado aseguran que “se generó una situación que nunca vivimos. Su hija, Karina Crucet, intentaba desaparecer con el dinero y dejar al marido, Fabio González, a su hijo y a su madre sobre el escenario en medio del papelón. Sentimos vergüenza ajena. No estamos acostumbrados a estas cosas y nuevamente pedimos disculpas a la gente, al FBCA y a su comisión que nos brinda todo como si fuera nuestra casa”.

n Descargo

En tanto que a través de su cuenta de Facebook Crucet desmintió los hechos señalando que “me parece una vergüenza lo que este señor Carlos, dueño de AC Eventos, dice sobre mi persona, enojado porque no pudo llenar el baile ya que debería haberme presentado a las 2 de la mañana y me terminó presentando a las 5, muy desconsiderado porque había mucha gente mayor y se tuvo que ir lógicamente por hacerlos esperar tanto por mi show”.

Además recordó que “soy una persona medicada con sedantes por la enfermedad que tuve y no puedo consumir alcohol” y compartió un video de su actuación en la ciudad “para todos los que dicen que estaba en un estado deplorable y alcoholizada”, sostuvo.