Legalización del aborto: un tema complejo que genera adhesiones y rechazos

La Cámara de Diputados debatirá este miércoles la Ley de Aborto Legal, Libre y Gratuito. El debate en la cámara baja comenzará al mediodía de este miércoles y se supone que se extenderá hasta el jueves a las 7 de la mañana ya que las posiciones se mantienen muy parejas y la balanza la inclinarán los 29 legisladores que aún se mantienen indecisos.

A raíz de ello La Opinión consultó a distintos profesionales de la salud acerca de lo que significa legislar acerca de una cuestión muy compleja sobre la cual existen posiciones a favor y en contra. Así el ex director del Hospital Municipal Héctor “Coqui” Boffi aseguró no estar a favor del aborto “principalmente por una cuestión de creencias”. “Porque yo creo en la vida”, señaló.

Con respecto al proyecto de ley que se tratará el miércoles, Boffi sostuvo que “luego de idas y vueltas se modificó el sentido de la ley y se pasó de la despenalización y lo que ahora se plantea es la legalización. Y esto daría vía libre a los abortos”. “Sólo las menores de 16 años tendrían que tener autorización de los padres para practicarse un aborto”, comentó.

Sin embargo el bioquímico recalcó: “Prefiero la despenalización y no la legalización”. Y más allá de los reparos a la hora de aceptar una práctica como esta, Boffi sostuvo: “Yo he trabajado toda mi vida en pos de la salud pública y con este tema se da una situación paradójica. Porque lo que se plantea como positivo en la despenalización es el hecho de evitar la mortalidad maternal, que sin lugar a dudas es un tema preocupante y que considero que hay que trabajar mucho en ese aspecto”.

Y agregó que “también es verdad que posiblemente, porque no hay estadísticas al respecto, el 99 por ciento de las muertes por aborto en el país se da entre las mujeres de bajos recursos que no pueden pagar un profesional y no tienen más opción que recurrir al aborto clandestino. Y eso es una situación de injusticia”.

Sin embargo indicó que el aspecto que más pesa a la hora de definir su postura con respecto a este tema es “el de las creencias”. “Yo estoy a favor de la vida. Porque se es persona desde la unión de un óvulo con un espermatozoide”, remarcó. Y agregó: “Creo que hay que apuntar a una buena y exigente educación sexual, que no existe. Y lograr que exista una decisión consciente de evitar los embarazos no deseados. Porque el aborto es el camino más fácil”.

Por otra parte el entrevistado recordó que en sus años al frente del hospital municipal “por pedido de Nación y Provincia existía la obligatoriedad de practicar aborto a pacientes que declaraban haber sido violadas sin más requisitos que ese. Por eso se creó un protocolo de acción para la atención de casos como esos. Y fue difícil porque hubo que conformar equipos de ginecólogos, enfermeras, psiquiatras y pediatras que estuviesen dispuestos a realizar un aborto”.

Asimismo señaló: “En el caso de aprobarse la ley seguramente se va a tener que actuar de esa manera. Pero va a ser difícil porque en el caso de no contar con profesionales que quieran hacerlo se va a tener que ir a buscarlos afuera de la institución”.

Por último consideró que la aprobación de la ley tampoco garantiza que los abortos clandestinos desaparezcan. “Es una situación traumática y socialmente no está muy bien vista por eso creo que blanquear una situación como esta para muchas mujeres será muy difícil”, opinó.

Por su parte, el ginecólogo Guillermo Fernández sostuvo que “sin dudas es un tema complejo”. “No leí los proyectos que se van a debatir pero existen algunas situaciones especiales en las que no debería darse tantas vueltas, como en los casos de niñas o menores discapacitadas que han sido violadas. Ahí no tendría que haber discusión alguna. En estos casos puntuales no tendría que haber tantas vueltas”, consideró.

Por otra parte aseguró: “Nosotros como profesionales tenemos una formación que apunta al cuidado de la vida. Pero la sociedad va cambiando y hay situaciones especiales para las cuales tenemos que estar preparados”.

Además indicó que “más allá de esta ley habría que mejorar lo que es la educación sexual para disminuir el número de embarazos no deseados”. Sin embargo reiteró que “es un tema difícil donde muchas veces entran a jugar cuestiones religiosas. Pero también hay casos donde las mujeres que quieren abortar lo hacen porque sinceramente saben que no van a poder darle nada a ese hijo”.