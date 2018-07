Le robaron la moto y la busca por las redes sociales

Una vecina denunció a través de las redes sociales que desconocidos le sustrajeron la moto del garage de su domicilio. Según informó la moto estaba rota y trabada pero ello no fue impedimento para que los delincuentes se la llevaran.

Por tal motivo y acompañada por una foto del rodado Rocío, la víctima del robo escribió: “Disculpen la molestia. Pero me robaron esta moto del garage (sin llave) donde la tenía guardada porque estaba rota (trabada y atada). (Ayer) la fui a buscar para llevarla a arreglar y no estaba”.

Al mismo tiempo pidió a los vecinos que “cualquier cosa que sepan, mínimo dato por favor avísenme”.

A raíz de los frecuentes incidentes de estas características que se vienen dando en el último tiempo, es común que los damnificados utilicen las redes sociales para buscar sus pertenencias.