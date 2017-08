Le partió el casco en la cabeza y siguió pegando

Un violento incidente se registró el lunes en las últimas horas de la tarde en la primera cuadra de la calle Teniente General Uriburu. Allí un vecino estacionó la camioneta frente al domicilio señalado con el número 36. Su esposa se bajó para ir a un negocio que está en la esquina. El hombre, de 65 años, se quedó esperando, quizás sin advertir que había obstaculizado parcialmente la entrada del garage de ese domicilio. Y repentinamente salió el dueño de casa y lo increpó por la obstrucción.

El dueño de la camioneta se bajó, seguramente para explicar o pedir disculpas, pero el otro lo atacó físicamente. Lo golpeó en la cabeza con un casco de motociclista, que se rompió, y después le propinó golpes de puño en el rostro, causándole lesiones que posteriormente fueron calificadas de leves.

La Policía

Alguien vio lo que estaba ocurriendo y llamó al 911. Apareció un móvil que andaba patrullando cerca y los efectivos redujeron al enfurecido agresor y lo llevaron a la Comisaría. Se trata de un hombre de 48 años que no hace mucho se radicó en Trenque Lauquen y que carece de antecedentes.

Lo curioso es que no tiene auto, sólo la moto. Y si bien es cierto que no es correcto obstruir una entrada, en este caso se señaló que no le causaba ninguna molestia importante.

Con todo esto, el agresor quedó imputado de lesiones leves flagrantes.