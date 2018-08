Laura Griffa podría defender su título en Trenque Lauquen

El próximo 29 de septiembre en Trenque Lauquen se podría dar un evento sin igual, un show deportivo de altísimo nivel, ya que ese día Laura “La Joya” Griffa estaría defendiendo su Título Sudamericano en el gimnasio del Polideportivo Municipal “Poroto” Abásolo. Ya está la fecha y el lugar, pero la confirmación debe esperar. El promotor Mario Arano, encargado de llevar adelante este evento deportivo, dejó entrever en un diálogo que tuvo con Canal 12 que todo ya estaría resuelto, pero desde el Municipio, el director de Deportes, Sergio Barbas fue muy claro: “Tenemos que alojar a 55 personas y eso nos genera un gasto de 70 mil pesos que no disponemos porque no están dentro del presupuesto 2018”. Barbas explicó cómo se han dado las negociaciones, los puntos a favor y los en contra.

n Que sí, que no

Aunque está todo encaminado para que la pelea se lleve a cabo todavía no hay una confirmación precisa. Mario Arano, de la empresa promotora “Arano Box” dijo: “Vamos a trabajar duro para que tenga otra oportunidad, se sacó la ansiedad de pelear por el título del mundo con Acuña, pero ahora tiene que seguir. Queremos que se haga algo acá en Trenque Lauquen, hacer una pelea aquí con DirecTV. Ya hemos hablado con la gente del Municipio y algunos empresarios, y estamos por cerrar algunas cosas” y agregó “vamos a hacer el show de siempre, traemos 7 peleas profesionales del mejor nivel, la presencia de Fabricio Vega, un chico que tiene 9 KO en 9 peleas, y todo el show, luces y glamour que nosotros siempre hacemos”.

Es una manera de Arano de ejercer una cierta presión. Desde el Municipio confirmaron que se está negociando y trabajando para que este evento sea una realidad. Entre los puntos a favor, dijo Barbas “están los dormis, donde podemos hospedar a unas 12 personas que son del armado del show. El Polideportivo tuvo el visto bueno de Arano para que sea el lugar de la pelea, pero no es tan fácil. Él nos pide alojamiento para 55 personas para tres días, entre boxeadores y acompañantes, y esto tiene un costo de mas de 70 mil pesos en los hoteles. Es plata que no disponemos porque no está incluido dentro del presupuesto 2.018 así que hay que salir a buscar sponsor”.

Barbas confirmó varias reuniones con Mario Arano y Laura Griffa en la tarde del lunes, como así también con Daniel Aller, Director de Prensa y ayer por la mañana con Juan Simón Pérez, Secretario General de Gobierno. “Para Trenque Lauquen sería un evento histórico, con un Título Sudamericano en juego y transmitido para toda Latinoamerica, pero no es gratis, esto cuesta plata” remarcó Barbas.

Con respecto a la pelea, lo que pudo saber La Opinión es que una de las posibles rivales de Griffa sería Soledad Matthysse.