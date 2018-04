Laura Griffa pelea en San Luis

Desde las 23 la boxeadora trenquelauquense volverá a subirse al cuadrilátero luego de cuatro meses de su último combate. Lo hará ante una dura rival que viene de ganarle a Soledad Matthysse en la categoría Pluma, hasta 57 kilos, y será todo un desafío. En comunicación con La Opinión, Laura destacó que va a pelear en una categoría más de la cual venía participando ya que no encontraron rival en la Súper Gallo. Sostiene que será una interesente pelea ya que la “La Cobrita” está primera en el ranking de su división.

Además, “La Joya” agregó que al ser una pelea muy corta es necesario subir al ring bien despierta y saber buscar desde el primer asalto. “Es una rival muy dura, muy difícil. Al ser zurda ya es algo que complica, porque se para distinto y ella es muy especial arriba del cuadrilátero, se ríe, molesta, tiene un estilo muy particular de pelear”, sostuvo Griffa.

Esta pelea será el combate número 17 a nivel profesional de las cuales 15 son triunfos y una sola derrota, la ocurrida en Nueva Zelanda. Ahora, estará en una categoría más pesada y tiene como objetivo poder hacer las dos categorías. “En la categoría Súper Gallo me tengo que cuidar más para dar bien el pesaje, en Pluma llegó mejor, sin problemas”, citó la boxeadora local quien estuvo entrenando para una pelea de más larga duración de la cual su rival se bajó.

El Palacio de los Deportes José María Gatica de la ciudad de Villa María será el escenario de la pelea entre “La Joya” y la “La Cobrita” y estará televisada por la señal de DirecTV desde las 23.