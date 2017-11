Las veredas rotas, la Plaza San Martín y algunas críticas

n Por teléfono

n Veredas

Juana dejó el siguiente mensaje: “Le pido a las autoridades municipales que pongan las barbas en remojo y tomen en serio el tema de las veredas porque Trenque Lauquen está destruido, no se puede caminar. ¿Qué tipo de empresa es la que no hace el trabajo que debe? Por favor, es una vergüenza, que la Municipalidad se ponga en serio con este tema. Mucho espectáculo, mucho espectáculo y las veredas están todas rotas”.

n Veredas 1

María coincidió con Juana al señalar: “yo pago los impuestos al día y nadie me da bolilla con los escombros que hay en la vereda, que el intendente se ponga las pilas y hable con la empresa que tiene que arreglar las veredas, el pueblo está todo roto”.

n Alfonsín

Daniel recordó la figura del ex presidente Raúl Alfonsín: “He escuchado con nostalgia los grandes discursos el último lunes 30 de octubre del gran político y mejor persona que fue Raúl Alfonsín y que gracias a él estamos en democracia. Y acuérdense lo que yo les digo, este presidente que tenemos, Mauricio Macri, va a cambiar la historia de este país y quizás sea tan grande y recordado como Raúl Alfonsín”.

n Jubilados

Un jubilado municipal comentó: “El señor intendente Miguel Fernández pudo viajar al exterior para conocer a su nieta. Felicitaciones. Ahora bien, debiera cumplir con las obligaciones para que los jubilados municipales que muchos también son abuelos puedan recibir un incremento en sus haberes que dependen del presupuesto que cobran los empleados activos. Cómo es posible que solamente sea un 18% para el 2017 en una inflación incontrolable y galopante. Me pregunto cuándo se va a involucrar la gente del sindicato, nosotros merecemos el mayor de los respectos. Más que un deseo es una necesidad”.

n Por la web

n Plaza Martín

Sobre la puesta en valor de la plaza San Martín, Ana expresó: “El proyecto para la remodelación de la Plaza San Martín fue el resultado de un Concurso de Anteproyectos transparente, democrático y con la participación de la ciudadanía a través de encuestas, a fin de poder definir el programa que debía albergar la Plaza. El actual intendente participó de este concurso en sus diferentes instancias, tal es así, que los ganadores del mismo mantuvieron reuniones con los concejales, entre los que se encontraba el Dr. Fernández, por lo que debiera impulsar la concreción del mismo. Asimismo, habiendo un Proyecto ganador por Concurso, constituye falta de ética ‘realizar un reacomodamiento’ (?) al mismo, más allá de los ajustes que requiera para su ejecución, sin alterar su espíritu y en consultas con los autores del mismo. Lamentable”.

Pastor, por su parte, expresó: “Los concursos no siempre dan los mejores resultados. El proyecto ganador del concurso para la remodelación de la plaza es defectuoso desde muchos puntos de vista. En dicho concurso no está entendida la ciudad de Trenque Lauquen, es una plaza que no tiene en cuenta la Iglesia ni las condicionantes urbanas de las calles, da lo mismo Villegas que San Martín. Que haya ganado entre tantos proyectos malos no es garantía que sea bueno. El espíritu del primer premio de la plaza San Martín, es el espíritu de una plaza para la ciudad de La Plata, no para la nuestra”.

n Farmacias de turno

José comentó que “los concejales deberían haber aprovechado el lobby de este poderoso Colegio de Farmacéuticos para exigirles que brinden más servicios de ‘Farmacia de Turno’ ya que con un sólo turno no alcanza para lo grande que está Trenque Lauquen. Desaprovechan la oportunidad y se bajan los pantalones firmando una resolución innecesaria, ya que la ley protege al Colegio. Las farmacias se quejan de Farmacity solamente porque el negocio que brindan es el mismo y no quieren perder ganancias, pero realmente las farmacias hace tiempo que dejaron de ser boticarios para convertirse en kioskeros. Casi ninguna te prepara ni siquiera un propóleo o un aceite esencial”. n