“Las Trampas” y su nuevo disco

La placa fue grabada durante el otoño de este año en los estudios Hormigón Bestia por el músico y productor local Diego Iglesias. Cuenta con nueve temas de autor gestados en distintas épocas de esta banda. Estos son “Pensando si es verdad”, “Silencios, “El tren”, “Relojes y almanaques”, “Muchos sentimientos”, “Pólvora” “La ficha”, “Luna roja” y “Machake”.

El músico Andrés Cantero (voz), quien junto a Cristian Mapelli (bajo), Manuel Goya (guitarra) y Millante Portillo (batería) integra Las Trampas de Falopio comentó a La Opinión detalles de este flamante disco. “Empezamos a trabajar en abril y fue un trabajo de siete meses, personalmente estoy muy conforme con el disco, con todos sus detalles. Este fue un disco pensado, antes de ir a grabar pensamos bien qué queríamos hacer, no fue como el disco anterior en el que fue todo más improvisado. Son menos de 40 minutos con todos temas propios, dos o tres son temas viejos y los demás son nuevos. Lo hicimos todo nosotros y en Trenque Lauquen, es un disco bien trenquelauquenche”.

La banda continuará presentando este disco durante el verano con diferentes recitales. Cantero recordó que la actual es la segunda formación de Las Trampas de Falopio. “Es difícil tener una banda, no es sólo hacer música sino estar en la misma, comprometerse con lo que se hace y luego ir todos juntos hacia un mismo objetivo, no tomarlo como un trabajo sino como una ideología, como una descarga eléctrica”. “Pensando si es verdad” se encuentra ya a la venta en comercio céntrico en Hollywood Musical.