Las subas de la tarifa eléctrica se aplicarán para los consumos a darse desde este domingo

Si bien diversos medios venían anunciando que a partir de hoy aumentará la tarifa de energía eléctrica, desde la Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen confirmaron que al menos a nivel local los incrementos se darán para los consumos de recién a partir de este domingo.

El gobierno bonaerense autorizó un aumento en las tarifas eléctricas y ya se anticipó que el impacto será mayor en febrero de 2019, ya que el Ejecutivo decidió prorratear una parte de la suba hasta ese mes.

Según explicaron a DIB fuentes del gobierno, el nuevo cuadro tarifario se explica por la suba del 36,1% del costo mayorista dispuesto por Nación, y del 16% en el valor de distribución, fijado por la Provincia en función del incremento de los costos operativos, actualizados por inflación. Este esquema, según los cálculos oficiales, se traducirá en un aumento promedio del 24% en las boletas de luz, aunque según la región podría ser diferente.

En este marco, el contador de la CETL, Jorge Zubillaga, explicó que “este nuevo aumento se dará para los consumos a partir del 23 de septiembre por un tema de vigencia de la resolución correspondiente, que debe ponerse en práctica 5 días después de la publicación”. “La resolución es la 1.297/18 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, y tenemos un estimado de porcentajes de los aumentos, que varían según el tipo de tarifa y también por el nivel de consumo”, explicó. Y dando más detalles el entrevistado indicó que a nivel local “las tarifas sociales aumentarían un 20 por ciento y el resto entre el 22 y el 26%”. En tanto, siendo más puntual Zubillaga indicó que la tarifa residencial en Trenque Lauquen se elevará entre el 23 y 24% en promedio, mientras que para los grandes usuarios la suba será de cerca del 26%.

Facturación

Por otro lado, el referente consultado informó que esta suba no se va a ver en las facturas con vencimiento en los primeros días de octubre e inclusive en algunos casos una parte de la facturación puede que quede con la tarifa sin aumento para las boletas que se entregarán a fines del próximo mes (y vencerán en noviembre). “Nosotros facturamos con un mes de retraso y en las boletas que emitamos el mes que viene va a haber algunos casos en los que no se verá un aumento en el total de los consumos. Las facturas de noviembre para algunos tendrán un aumento parcial si es que hay lecturas de consumos anteriores al 23 de septiembre, pero de todas formas ya se empezará a hacer notar un incremento en la tarifa en ese momento. Aunque el impacto total para todos los usuarios involucrados se va a dar con las facturas que se pagan en diciembre, o a fines de noviembre para el caso de los grandes consumidores”, señaló.

Otro aumento

Por otro lado, la agencia informativa DIB apuntó recientemente que la “letra chica” de la nueva resolución dispone un prorrateo del 50% del aumento del VAD (Valor Agregado de Distribución), cuya diferencia comenzará a pagarse a partir de febrero, en 6 cuotas y a valores actualizados por inflación. Así, según se pudo saber, este diferimiento se resolvió para evitar un impacto mayor en el bolsillo de los bonaerenses: de acuerdo a los cálculos, el precio de la tarifa plena hubiera redundado en subas del orden del 35%.

Es que de acuerdo a la fórmula anual aprobada tras las audiencias públicas realizadas en mayo de este año, el valor de distribución, actualizado por inflación, debía incrementarse un 33%. En este punto, la Provincia resolvió, siguiendo una resolución similar del ENRE para Edenor y Edesur, autorizar solo el 50% del total “para que el aumento no impacte tanto”. Y las empresas, no obstante, no perderán puesto que cobrarán el valor pleno desde febrero y la diferencia originada este año en 6 cuotas con intereses.

Respecto a esta cuestión, Zubillaga señaló: “Hay dos conceptos básicos sobre los cuales se fija la tarifa, uno es el valor de compra de energía y el otro es el Valor Agregado de Distribución, que es el dinero que asigna la Provincia para cubrir costos que no tienen que ver con la compra: cuestiones operativas y de mantenimiento, como salarios, impuestos, seguros, inversiones y transporte. El VAD es la diferencia que se usa para prestar el servicio. En agosto aumentaron a las prestadoras el valor de compra de energía y eso se traslada en esta suba, pero el VAD, que tiene una actualización anual, ahora se actualizó un 32 por ciento, luego de no moverse desde agosto de 2017, y ese valor que la Provincia debe aplicar a favor de las distribuidoras se dispuso que se divida en dos, quedando un 16% para esta suba de ahora y el otro 16 por ciento restante para el 1º de febrero”.

Tras esto el entrevistado resaltó que ese 16% no se traduce en el mismo porcentaje dentro de los números finales de cada factura, sino que se trata de un 16% de los valores propios del VAD. Con esto, el contador estimó que de acuerdo a los números que se manejan en la actualidad ese 16% del VAD se podría traducir en febrero del año próximo en una suba de entre un 4 o 5% de la tarifa final.