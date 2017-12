Las reformas que se vienen: dudas, temor y también esperanza de “que sea para bien”

Luego de que hace pocos días la Cámara de Senadores aprobara por amplio margen el controvertido proyecto de ley de reforma previsional que ahora será tratado por Diputados, fueron muchas las voces que expresaron su disconformidad al respecto. Políticos opositores, abogados, periodistas especialistas en cuestiones previsionales, gremialistas y muchos jubilados expresaron su preocupación a través de los distintos medios de comunicación señalando, básicamente, que esta reforma se traduce en una disminución del haber jubilatorio que perjudica, principalmente, a quienes cobran la mínima.

En este marco, La Opinión salió a la calle a preguntarle a los vecinos qué es lo que saben al respecto, si conocen detalles de esta reforma y también de la Reforma Laboral (que por estos días también se discute) y qué opinan sobre las mismas. En la mayoría de los casos pudo apreciarse un gran desconocimiento sobre el alcance de esta medida aunque, también, una importante preocupación sobre lo que pueda significar una reducción de haberes o pérdida de derechos.

n Preocupación

Liliana expresó que “no conozco mucho en detalle, pero lógicamente que me preocupa lo que pueda pasar. Pero pienso que hay que confiar en que esto va a cambiar y que a lo mejor va a ser para bien. Respecto de que pueda achicarse el haber jubilatorio, por supuesto que pienso que eso es muy malo, no deben recortarse las jubilaciones, hoy un jubilado no puede vivir con 6 mil pesos y, si las llegan a recortar, todo se va a complicar aún más. Quizás en estas reformas haya algunas cosas que sean para bien y otras que sean para mal. Tampoco me he puesto a analizar en detalle el tema pero esperemos que sea todo para bien”.

Por su parte, Nelly opinó que “si los jubilados vamos a cobrar menos no estoy de acuerdo. Ya cobramos una miseria que no nos alcanza ni para pagar los impuestos. Uno termina de pagarlos y ya están otra vez las boletas, eso es lo que a uno lo amarga. Pienso que el gobierno debería rechazar que a los jubilados que cobramos una miseria nos sigan recortando la jubilación. Yo cobro 7 mil pesos, no es nada”, dijo aunque afirmó sentirse esperanzada de que todo va a cambiar para bien. “Igual tengo fe, el presidente no puede hacer milagros, no tiene la varita mágica, pero yo estoy esperanzada en que las cosas se van a solucionar. Pero hay que darle tiempo. Veremos qué pasa”.

n Nada positivo

Carmen fue contundente en su opinión: “Vamos al muere todos. Yo no veo nada positivo para la gente en esas reformas, no hay aumento de haberes ni para trabajadores, ni para jubilados, ni para pensionados, ni para nadie. Me parece que vamos para atrás. No estoy para nada esperanzada con que estas reformas puedan ser positivas”.

Por su parte, Nora explicó: “Conozco las reformas y, en cuanto a lo previsional, como abogada previsionalista digo que es una barbaridad lo que se está haciendo, cambiar el cálculo de actualización de los haberes previsionales realmente es una locura. En un momento en el que todos estábamos reclamando el 82%, y con esa fórmula se estaba llegando al 82% sobre un salario mínimo vital y móvil, hacer un cambio en la fórmula que implique un retroceso me parece tremendo para el bolsillo de los jubilados”, dijo antes de agregar: “En cuanto a las reformas laborales, el tema es la pérdida de derechos de los trabajadores todo en función de las empresas en lugar de tener mayor protección para el sector más vulnerable que es el del trabajador que está poniendo su fuerza de trabajo a disposición de un empresario. Y ahora el empresario tiene toda la fuerza desde lo jurídico para poder despedirlo por cualquier motivo, con una indemnización mínima, con pérdida de derechos, pudiendo tenerlo sin registrar y sin que haya multas anti-evasión. La verdad que es una barbaridad”.

n Pesimista

Francisco también expresó su disconformidad con las reformas impulsadas por el gobierno: “Ninguna reforma que están impulsando son positivas para la gente, yo veo que congelaron las jubilaciones y ahora las piensan achicar. Pero lo que yo no entiendo es cómo siguen votando a esta gente porque es sabido que el 30% de los jubilados volvieron a votar a este gobierno. Veo que todas las reformas que está impulsando este gobierno van en contra del pueblo argentino. Otras cosas que están haciendo como el ataque a los mapuches (hoy falleció otra chica más por esa represión) indican que este es un gobierno no popular pero esencialmente facho (sic). Estoy totalmente en contra de este gobierno que también se ha dedicado a cortar la libertad de expresión. Pienso que eso no es bueno para nadie”, manifestó.

Todo lo contrario opinó Fernando quien si bien admitió que no conoce los detalles de la Reforma “tengo fe en que el gobierno de Macri está trabajando por la gente, algo que hacía mucho tiempo no sucedía”.