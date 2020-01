Las Pre A Pampa abren la agenda para el Prix de Larga Distancia

La 36º Maratón Internacional “A Pampa Traviesa” que se realizará el domingo 5 de abril tendrá una previa mas que importante durante enero, febrero y marzo con la puesta en juego del Grand Prix de Larga Distancia. El certamen contará con la colaboración de la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Santa Rosa y la fiscalización de la Federación Atlética Pampeana. La organización estará a cargo de la Cooperadora de la EMA Santa Rosa. Se utilizará el circuito del Parque Municipal “Don Tomás”, con largada y llegada en la pista de solado sintético. Podrán participar atletas libres o federados con cualquier domicilio actual. Se deberá presentar certificado médico actualizado y tendrá un costo de inscripción de $350. La primera fecha de las Pre A Pampa Traviesa será el domingo 19 enero en las distancias de 5, 10 y 20 kilómetros. Las inscripciones se harán el viernes 17 de enero, de 17 a 19 horas; sábado 20, de 10 a 12 y de 17 a 19 horas. En tanto que los atletas no residentes en Santa Rosa pueden inscribirse a través de cooperadora.emasr@gmail.com. El día de la prueba no se aceptarán inscripciones, solamente se entregaran números a los atletas no residentes en Santa Rosa.

El resto de las fechas serán el 2 de febrero, también en 5, 10 y 20 kilómetros; el 23 de febrero en 5, 15 y 30 kilómetros y el 8 de marzo en 5, 15 y 25 kilómetros.

n Los puntos

En cada prueba se otorgará en la clasificación de cada distancia el siguiente puntaje: 1º 1000, 2º 900, 3º 800, 4º 700, 5º 600, 6º 500, 7º 400, 8º 300, 9º 200 y 10º 100 puntos. En categorías se han dividido en L: Largo kilometraje. Comprenderá los 20 y 25 kilómetros para todas las categorías. La clasificación general de mujeres y varones de 20 a 23 años, 24 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59, mas de 60 años. La M: Medio kilometraje. Comprenderá los 10 y 15 kilómetros para todas las categorías. La clasificación general de mujeres y varones, de 18 y 19 años, 20 a 23, 24 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59, mas de 60 años. Y la C: Corto kilometraje. Comprenderá los 5 kilómetros para todas las categorías. La clasificación general de mujeres y varones, de 14 y 15 años, 16 y 17, 18 y 19, 20 a 23, 24 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59, mas de 60 años. En todos los casos serán consideradas las edades al 31/12/2020.

n Los premios

Por prueba, habrá medallas a todos los que completen la competencia y trofeos a los 3 primeros de la clasificación general de cada distancia para mujeres y varones. Por Grand Prix, habrá trofeos a los 5 primeros clasificados de la general y de cada categoría por distancia en mujeres y varones. Deberán acreditar puntaje en un mínimo de 3 competencias. En cada fecha se realizarán sorteos entre los participantes. Los atletas que participen en las 4 fechas podrán acceder a la inscripción sin costo de la Maratón Internacional “A Pampa Traviesa” que se llevará a cabo el 5 de abril de 2020.