Las pericias sobre la Ranger arrojaron datos positivos pero no concluyentes

Según informaron desde Fiscalía General del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, los resultados de las pericias realizadas sobre la carrocería de la pick up Ford Ranger color azul oscuro secuestrada el pasado mes de abril en Córdoba en el marco de la investigación por la muerte de Gastón Ezequiel Galeano, ya están en manos de la justicia.

De todas maneras indicaron que a priori, el procedimiento realizado por la policía científica de La Plata habría aportado algunos datos positivos aunque aseguraron que la investigación sobre el vehículo aún no culminó.

En este sentido desde Fiscalía indicaron que con las pericias se pudo constatar que la pick up había sufrido algunos daños de chapa aunque resta determinar los motivos que los produjeron.

Asimismo destacaron que la investigación judicial continúa avanzando aunque reiteraron que hay que ser cautelosos a la hora de informar a la comunicad ya que se trata de un hecho sensible para toda la ciudadanía.

Hoy se cumplieron 9 meses de la muerte de Gastón Galeano y familiares, amigos y vecinos de 30 de Agosto se reunieron en el club La Gloria para continuar reclamando justicia.