Las paredes del parque municipal comenzaron ayer a llenarse de arte

Con manos y ropas machadas de pintura de diferentes colores, pañuelos y gorras en la cabeza para protegerse de un sol que en horas de la tarde “pega fuerte”, ayer se desarrolló la primera jornada del Encuentro Nacional de Arte Mural que hasta el próximo domingo se realizará en Trenque Lauquen y que cuenta con la participación de reconocidos artistas del país.

En este marco, los artistas, tanto aquellos llegados desde diferentes puntos de la amplia Argentina como los referentes locales, trabajaron en grupo en diferentes espacios del Parque Municipal “Conrado Villegas” donde comenzaron a dejar plasmadas las diferentes técnicas y temáticas que en poquitos días comenzarán a lucirse en este bello y concurrido espacio verde con el que cuenta la ciudad.

n Trabajo conjunto

En este marco, La Opinión recorrió los distintos lugares de trabajo y dialogó con varios de los artistas participantes. El reconocido muralista Lucas Quinto trabajará por estos días en los laterales del anfiteatro Cacique Pincén junto a otros artistas. Él contó cómo fue su llegada a Trenque Lauquen para ser parte de este encuentro: “A mí me invitó (la artista local) Magui (Delfino) hace como tres meses, me contó de este proyecto y me gustó de entrada, sobre todo por mi propia historia con el tema mapuche, entonces vine re contento”, afirmó Quinto quien ya ha tenido contacto con otros artistas locales. “En alguna oportunidad compartí una pared con Hernán Martín en Buenos Aires. Ya conocía a varios de ellos y por eso es un gusto trabajar estos días acá”, expresó.

Respecto de la temática del mural que se realizará en el citado sector del anfiteatro, Quinto comentó que “la idea es que sea todo un trabajo conjunto que encierre un mismo concepto que en este caso tiene que ver con la historia de los pueblos originarios y Pincén como referente de esa comunidad mapuche. El nombre del anfiteatro es Cacique Pincén, entonces cierra toda la idea. En este mural va a estar una parte de la cosmovisión mapuche plasmada en todo lo largo del anfiteatro”.

Respecto de las etapas de trabajo, el muralista comentó: “Hoy particularmente estamos medio lentos pero la idea es trabajar de sol a sol todos los días, hasta el sábado cuando esperamos dejar el trabajo terminado.

n Encuentros

El artista también contó a este medio cuál es su visión sobre estos encuentros en los que priman las experiencias compartidas. “He tenido la oportunidad de participar en todo el país de estos encuentros y también fui a Paraguay, Chile, Bolivia y México a participar en experiencias de este tipo. Los encuentros de muralismo están buenísimos porque a nosotros como muralistas nos sirven para conocer cómo está trabajando otra gente, compartir experiencias y ver otra forma de encarar la pared y todo eso es un aprendizaje gigante. Y lo bueno es que quedan obras para la comunidad y se plasma eso, la diversidad en el mensaje. Es decir, no hay un solo estilo de muralistas sino que hay muchos estilos de muralistas y está bueno, no sólo hay que escuchar una sola voz porque, como en todo, en el arte también aparece el discurso único, hay que salirse de ahí y en los encuentros se da eso y la comunidad se beneficia de eso: muchos artistas, muchos discursos visuales diferentes y a veces hay muchas formas distintas de entender una misma temática”, afirmó.

n Trabajo y difusión

Por su parte, la fileteadota María Rosa Córdoba se encuentra trabajando en una de las paredes de la Escuela de Música junto a otro grupo de fileteadores. Ella comentó que “los fileteadores porteños fuimos invitados a participar dado que comenzamos a participar hace un tiempo en el tema del muralismo. Todo este movimiento lo inicia Fredy Fernández, un compañero que hace poco partió, pero que le dio un giro al filete porteño, una innovación, que fue llevarlo al mural. Nosotros mayormente vamos a los encuentros de fileteadores, ya vamos por el sexto encuentro de fileteadores”, dijo antes de destacar que “el filete porteño fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO A fines del 2015 y es el único arte argentino declarado patrimonio. Así que eso a nosotros nos pone en el compromiso moral y espiritual de difundir más el filete. Lo hacemos nosotros a través de muestras y de estos encuentros anuales. Pero Fredy nos enseñó a entrar en el campo del muralismo y en lo personal este sería el quinto encuentro en el que participo”.

En cuanto a la temática elegida por el grupo con el cual trabajará, Córdova expresó: “Lo que hicimos en este caso es estudiar la historia de la fundación de Trenque Lauquen, las luchas y cómo se fueron amalgamando culturas hasta llegar a ella y también sobre la idiosincrasia de esas cultura. En lo personal como yo trabajo en periódico zonal, soy editora, estudié un poco a Trenque Lauquen, su geografía, su flora, su fauna, estudié lo que es la Escuela de Música en cuyas paredes estamos trabajando hoy y, entre todos y luego de discutirlo mucho, fuimos armando la temática que se iba a plasmas hoy acá”.

Por último, Córdoba brindó unas palabras de agradecimiento por el recibimiento y la hospitalidad de los trenquelauquenses. “Es mi primera vez en Trenque Lauquen. Es una de las experiencias más fuertes que he vivido y a mi edad he vivido muchas, el amor que recibimos y la valoración que se les da nuestro trabajo nos ha sorprendido a todos. Nuestra idea es sembrar la semilla del filete porteño a través de Hernán (Martín) quien es fileteador porque nuestro compromiso con la humanidad es que este arte se difunda”, culminó.