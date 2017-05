Las obras reclamadas por Villegas quedaron sujetas a una “negociación” con Hidráulica

Continúan surgiendo novedades en torno a la crisis hídrica que atraviesa el noroeste bonaerense, esta vez luego de la gran manifestación que autoridades villeguenses y vecinos en general concretaron en el cruce de las rutas 33 y 188, y la visita a la región del subsecretario de Hidráulica, Rodrigo Silvosa, por la que al cierre de esta edición se había iniciado una negociación entre la Provincia y referentes políticos de Villegas en torno a posibles obras para aliviar las inundaciones en es distrito.

Casi paralelamente, ayer por un lado se desarrolló una multitudinaria manifestación en suelo villeguense y por otro un encuentro entre autoridades en América que tuvieron mucho que ver con cómo se encaminó la cuestión.

n Una multitud

Pasado el mediodía, una multitud que algunos estimaron en unas dos mil personas se reunió en el ya mencionado cruce de rutas exigiendo acciones que alivien la situación de Villegas, incluso manifestándose que de no recibirse una respuesta “adecuada” de Hidráulica se iban a tomar las herramientas, haciéndose un llamado a la unión entre villeguenses, aunque, según señalaron los medios el intendente Eduardo Campana pidió calma y esperar a la llegada de las autoridades de Hidráulica, que arribarían más tarde, destacándose que el jefe comunal ya había marcado que “se van a propiciar alivios y va a haber escurrimiento del agua”. Mientras que el presidente de la Rural de Villegas, Pierre Courreges, aseguró que “la ruta se va a cortar” y pidió que la gente no abandone el lugar.

En tanto, tras la manifestación y luego de un encuentro que se desarrolló en América referentes de Hidráulica iniciaron lo que se definió como “una negociación” para comenzar a establecer posibles obras que faciliten escurrimientos, aunque al cierre de esta edición no se había confirmado oficialmente si serían cortes de rutas u otro tipo de tareas, más allá que se habló de la posibilidad de la colocación de alcantarillas en determinados sectores. Todo esto fue justamente parte de la “negociación”.

n “Respetar la autoridad”

En tanto, como ya se marcó, en la ciudad cabecera de Rivadavia se había hablado de esto minutos antes, con la presencia del intendente trenquelauquense Miguel Fernández, Silvosa, el jefe comunal del distrito anfitrión, Javier Reynoso, y el secretario de Gobierno de Carlos Tejedor, Santiago Macazaga. Allí, según señaló Fernández ayer mismo, se acordó “respetar la autoridad de Hidráulica para que sea quien conduce la crisis hídrica por la que atraviesa la región, más allá de que los intendentes compartan alguna, pocas o muchas de las políticas que lleve adelante Hidráulica”.

En ese marco Fernández señaló que el Municipio realizó en la reunión de ayer el planteo de, “a diferencia de Rivadavia y Carlos Tejedor, que tienen amenaza en algunos de sus cascos urbanos, algunas de las obras que se vienen reclamando desde hace tiempo, entre ellas garantizar el libre escurrimiento de agua por el canal Jauretche recuperando las compuertas rotas y asegurando básicamente la transitabilidad en la zona norte del distrito, y seguir muy atentamente el comportamiento de las aguas”. “La situación de Villegas es compleja desde lo técnico y lo político. Hemos hecho saber nuestras opiniones ante Hidráulica y ellos son en definitiva los que van a tomar las decisiones que crean más convenientes para resolver el problema, haciéndose cargo de las consecuencias eventuales”, marcó.

n Expectativas

Así, según el jefe comunal trenquelauquense, Silvosa, tras dejar América, se iba a reunir con el intendente villeguense Campana, y se iba a hacer referencia a las obras en cuestión. “Esas obras, si se llevan adelante, tienen que garantizar de parte de Hidráulica la protección de los cascos urbanos aguas abajo. Eso es lo que de alguna forma hemos acordado”, dijo.

Mientras que también Fernández señaló esperar que cuando todo vuelva a la normalidad, superada la crisis, “todas las obras que se han convenido a más largo plazo se lleven a cabo para que en el futuro estas crisis no vuelvan a concretarse”, haciendo referencia a obras en los denominados canales C5 y C3, y dos obras a licitarse que tienen que ver con un estudio de regulación del canal De La Fuente y la rectificación del canal Jauretche para asegurar una mayor fluidez en el escurrimiento principalmente desde la zona de El Hinojo-Las Tunas, algo por lo que mostró confianza en el actual gobierno provincial.

Al parecer, la Provincia se comprometió a llevar adelante estas iniciativas y también recibió de parte de Fernández un planteo sobre la necesidad de resolver la situación de los productores de El Hinojo-Las Tunas y un pedido de apoyo económico para “mantener la transitabilidad en el distrito”. “Creemos que hay que dar una solución definitiva, pero también hay que resolver los problemas que hacen al escurrimiento de aguas, por eso estamos reclamando lo de las compuertas, que para algunos será de poca cuantía, pero para nosotros las compuertas tienen que funcionar todas, para eso fueron diseñadas, si no hubieran hecho menos compuertas. Eso es un tema que nos hace ruido. Y también nos hace ruido que está entrando mucha agua a Cuero de Zorro, que las alcantarillas que cruzan la ruta 33 están por sobre el nivel habitual, y que ha crecido 30 centímetros el nivel del agua”, recalcó.

n Preocupación

Por otro lado, el intendente de Trenque Lauquen señaló que “ha seguido entrando agua al distrito de distintas vías y obviamente eso lleva a estar preocupados”. Y añadió que las obras reclamadas desde Villegas quedaron atadas a “una negociación entre Rodrigo Silvosa y el intendente de Villegas”. “Hidráulica va a analizar las peticiones y va a resolver sobre eso si otorga o no permisos para llevarlas adelante”, comentó.

Y en este marco Fernández resaltó que “Hidráulica debe ser cuidadosa al momento de autorizar obras”, destacó que “la idea es hacer las obras necesarias para proteger los cascos urbanos, no para drenar el agua de los campos”, y agregó que “no se van a permitir obras en Villegas sin resolverse simultáneamente la protección de Rivadavia primeramente”.

En tanto, otro tema que tocó el jefe comunal fue la posibilidad de que se utilice el bajo Vidania para que se deriven aguas allí, algo que dijo que no se pensó “ni remotamente”. “Vidania no es la solución al problema que tienen Villegas y Rivadavia. Bastante que recibimos el agua en Cuero de Zorro, que la podemos conducir a duras penas a El Hinojo-Las Tunas tratando de no afectar a distritos aguas abajo, como podría ser Pehuajó. Pero no vamos a permitir locuras ni cosas raras que podrían traer más problemas”, dijo, y concluyó anunciando que más a futuro se piensa en la posibilidad de una derivación de aguas desde Rivadavia y Carlos Tejedor aguas abajo directamente al canal Jauretche sin pasar por Cuero de Zorro ni El Hinojo-Las Tunas.