Las obras que la Provincia hará en cada Municipio en 2019

General Villegas con 98 millones es el que más obtuvo en el reparto y el que menos fue 3 Lomas que directamente no está incluido, es decir tiene 0 pesos. Sin embargo, su intendente, Roberto Alvarez, aclaró que no es tan así, sino que se continuarán con obras ya iniciadas y firmadas con antelación.

Veamos qué dijeron los intendentes de la zona sobre el presupuesto de obras enviado a la Legislatura.

Javier Reynoso, intendente de Rivadavia, explicó que las obras en ese distrito “ya están casi todas hechas o falta poco. Se trata de certificados por cumplir, y son obras que a nosotros nos ponen muy contentos porque son históricas que le resuelven el problema a los vecinos, obras que pedimos durante décadas para nuestro distrito” señaló el mandatario.

Son obras “clave para el distrito que resuelven problemas históricos de inundaciones, que nos hacen rutas más seguras y que nos dan electricidad en las localidades. Son trabajos muy costosos que en su momento se presupuestaron por encima de los 400 millones de pesos, imagínese la magnitud si estamos hablando de 75 millones de certificados pendientes”.

“Estamos conformes –cerró Reynoso- porque es el cumplimiento de las obras prometidas. Hay un tendido de electricidad a una localidad que era la única en toda la provincia que tomaba el servicio de La Pampa. Son obras históricas que resuelven el problema de fondo”.

No está, pero está

El caso de Tres Lomas es particular. Si bien no aparece con ninguna obra en el presupuesto 2019, su intendente Roberto Alvarez, aclaró el tema. “Tuve una muy amable reunión con la Gobernadora. Estamos con obras de presupuestos anteriores que ella se comprometió a terminar y otras que serán incluidas con una partida que aún no está definida, los compromisos que tenemos comprometidos como viviendas y otras van a continuar. Las obras nuestras están firmadas con anterioridad así que confiamos en el compromiso asumido por la Gobernadora que nos dedicó 45 minutos a escucharnos” dijo el alcalde del vecinalismo y justicialismo.

Guillermo Pacheco, mandatario comunal de Pellegrini, emitió palabras de agradecimiento por cómo la Provincia tiene considerado a su distrito. “Estamos muy conformes como la Provincia tiene valorado a Pellegrini, se prevé la continuidad y el inicio de obras que son importantes para nuestros distrito”, sostuvo el intendente.

Parte de las obras se harán en la ruta 5 y “obras hidráulicas para las localidades de prevención por el avance de las inundaciones y obras de viviendas”, además se “garantiza cumplir con todas las obras iniciadas y que están en ejecución”. Pacheco consideró que son obras que los “vecinos piden” y que “resuelven definitivamente problemas estructurales, así que estamos muy conformes”.

Obras estimadas

Por su parte, el intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, habló de manera escueta sobre el tema, al término de un acto de reconocimiento a empleados municipales en el día del empleado municipal, dijo que es “un presupuesto no hay que perder de vista que a veces hay obras en el presupuesto que finalmente no se pueden hacer, es una intención. Nos esperanza que este gobierno las obras que promete las cumple, tenemos el plan de 80 viviendas sociales que nosotros queremos acelerarlo”.

Este es el detalle de los distritos de la región y los montos asignados:

General Villegas $ 98.159.036 (LMT Banderaló $ 28.621.000; defensa c/ inundaciones $ 9.045.000; mantenimiento estación de bombeo $ 25.000.000; alteo y terraplenes $ 10.000.000: alteo y terraplenes $ 25.000.000 y 90 viviendas $ 492.236).

Rivadavia $ 75.616.183 (LMT Fortín Olavarría $23.382.000; ordenamiento hídrico $ 22.234.000; repavimentación Ruta 70 $ 30.000.000).

Trenque Lauquen $53.845.624 (puente bajo de Sangla $ 200.000, Puente Hinojo $ 100.000 Y 80 viviendas $53.645.624).

Guaminí $ 69.656.400 (construcción vertederos y aliviadores $9.996.400; alteo terraplén $ 9.000.000; desagües Laguna Alsina $ 50.000.000; pavimento $ 680.000).

Pellegrini $ 20.968.230 (construcción Juzgado de Paz 2.000.000; defensa De Bary $ 7.873.000; colectora ruta 5 $ 2.772.000 y 49 viviendas $ 8.323.230).

Salliqueló $ 13.690.000 (obra Hospital $1.000.000; 36 viviendas $12.690.145).