Las ligas del interior tendrían vía libre para volver… ¿Volverán?

Pareciera que la pelota en el interior del país pude volver a rodar, lentamente, a partir de septiembre tras las restricciones por la pandemia de coronavirus. El anuncio desde AFA ya fue hecho y es conocido, el cual repasamos en la edición de hoy, tras el informe detallado de Ascenso del Interior. Pero no está todo muy claro, ni en Trenque Lauquen, como en el resto de las ligas de la región, donde “está todo muy tranquilo” y pareciera que la actividad “no vuelve hasta el 2021”.

A saber, las Ligas del interior necesitarán el aval de los municipios para volver a los entrenamientos. Ayer, consultado por La Opinión, el director de Deportes, Sergio Barbas, confirmó que todavía no han recibido ninguna comunicación por parte de la Liga Trenquelauquense Fútbol (LTF).

Desde el ámbito liguista, su presidente, Miguel Pacheco, fue claro y contundente. “Desde AFA no nos han mandado nada oficial a las Ligas del Interior. Para AFA no existimos. Seguro que ahora como los clubes grandes vuelven, el resto podamos hacer fuerza y nos den algo. Yo creo que esta semana o la otra deberían bajar alguna información oficial porque todos la estamos pidiendo, desde los jugadores a los periodistas. Después llegará el turno de presentar nuestro protocolo al Intendente”, señaló.

Por su parte la Liga Cultural ve poco factible la vuelta a las canchas en este 2020.

Consejo Federal

Luego del boletín oficial entregado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) donde el Torneo Federal “A” tomó conocimiento de su “cronograma” pensando en el retorno a los entrenamientos (testeos entre el 7/9 de septiembre y posterior comienzo), el Consejo Federal hizo lo propio para las competiciones que faltaban bajo su órbita y que fueron oficiales desde el lunes: el Torneo Regional Federal Amateur y las Ligas del Interior tendrán la posibilidad de retornar a las prácticas desde el 7 de Septiembre pero con algunos “asterisco” siempre y cuando la pandemia lo permita y no haya resoluciones a nivel nacional que indiquen lo contrario desde hoy hasta esa fecha, dice el informe de Ascenso del Interior.

Dentro de las consideraciones para ambas competiciones, se resalta la necesidad de respetar las directrices emanadas por AFA y las autoridades nacionales. Ante esto se procederá de la siguiente forma: “el Consejo Federal enviará a las ligas del interior el boletín con el protocolo aprobado para que éstas, coordinadamente con sus clubes más los entes de salud y gobierno de cada ciudad y provincia, puedan adaptarlo a las condiciones que poseen cumpliendo la mayor cantidad de requisitos y puntos posibles”, este boletín es el que desde la LTF están aguardando.

Si bien no estaría incluido dentro del despacho, es necesario aclarar que, por más que AFA y el Consejo Federal autoricen el retorno, si los entes sanitarios y gubernamentales de sus ciudades o provincias no lo hacen, las ligas no podrán regresar ya que deberán contar con su consentimiento/aprobación además de acoplarse a las medidas específicas que puedan llegar a considerar sobre quienes pueden hacerlo. Pacheco se refirió a este punto diciendo: “aguardamos el protocolo que ellos nos manden y luego nos juntaremos con el Intendente para presentar también nuestro protocolo”.

Yendo puntualmente a las competencias, el Torneo Regional seguirá los pasos ya contados: Cuando las prácticas comiencen a transcurrir, se consultará a las instituciones sobre su participación quedando sujeta la realización de la competencia a las posibilidades de los clubes. De programarse el torneo, una vez obtenida la cantidad y quienes lo jugarán, se armará el formato dependiendo del tiempo calendario con el cual se cuente. La resolución también exime de penas disciplinarias a los clubes que decidan no participar.

Torneo reducido

Por el lado de las ligas del interior, serán ellas de forma autónoma quienes resolverán si disputarán algún torneo en lo que reste del 2020. Por ende, se las eximirá de la realización obligatoria de un torneo oficial tanto para las divisiones mayores como menores como consta en el Reglamento General del Consejo Federal.

Dejando el despacho y centrándonos en el protocolo, desde el Consejo Federal no se exigirán testeos para las Ligas, pero para el Torneo Regional todavía existe una posibilidad que se estudiará más adelante (si se hacen, los test estarían cubiertos por AFA). Otro item es que deberán respetar a rajatabla la forma, método y tiempos de entrenamiento especificados. Los jugadores deberán llegar por sus propios medios a los entrenamientos y evitar terminantemente compartir vestuarios, duchas, mate o elementos con otro compañero además de acatar la distancia a la hora de realizar los ejercicios.

También serán muy importante los controles/seguimientos individuales en la vida cotidiana de cada jugador para que respeten y se cuiden con las medidas conocidas por todos (barbijo, lavado de manos, etc.). Además, está la posibilidad que se incluya dos o tres veces por semana que los clubes mediante un encargado deban tomar la fiebre a cada jugador y realizar “test caseros” de olfato y gusto (oler esencia de vainilla o probar una cucharada de vinagre por citar dos ejemplos básicos) para detectar rápidamente posibles síntomas antes de los entrenamientos.

¿Torneo local?

Miguel Pacheco sostuvo que en la LTF se ha hablado con algunos clubes “y ellos piensan en volver”. “Ya hemos dialogado con unos 6 o 7 clubes y quieren entrenar y poder competir. Todavía nos restan otros, pero el objetivo que nosotros tenemos es poder hacer un Torneo Reducido entre octubre y noviembre, que finalice en diciembre, dividido en dos zonas. Si algún club no quiere jugar deberemos buscar otro, pero para esto necesitamos que los clubes vuelvan a entrenar en septiembre, si no es imposible”.

Por su parte, desde la Liga Cultural Deportiva con asiento en Tres Lomas, Osvaldo Medrano, su Presidente, sostuvo lo dicho en los meses anteriores: “De parte del Consejo Directivo de la Liga, no arriesgaremos a ningún jugador si no están las garantías dadas de la vacuna, y mucho menos a chicos de inferiores. Vuelvo a reiterar que va a ser muy difícil que haya futbol en nuestra Liga en este 2020”.

Asimismo en la Cultural, el club La Gloria ya había manifestado que durante este 2020 no tendrían actividad y otras instituciones irían por el mismo camino. Siguiendo la palabra de Medrano, sin competencias, sería muy difícil la habilitación de los entrenamientos. Además, la Cultural está integrada por equipos de seis distritos diferentes, lo que también dificulta el armado de un posible certamen.