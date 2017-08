Las inundaciones y un efecto indeseado: “La gente no quiere invertir”

El negativo panorama hídrico que desde hace varios meses afecta tanto al partido de Trenque Lauquen como a distritos vecinos ha comenzado a sentirse en las empresas locales, principalmente en aquellas vinculadas al sector agropecuario. Si bien cada situación es distinta puede afirmarse que, en mayor o menor medida, este cuadro de situación, que pareciera estar lejos de resolverse y llevar tranquilidad a los campos de la región, ha afectado al movimiento comercial de muchas firmas.

En este marco, La Opinión realizó diferentes consultas a empresas y a través de las mismas pudo conocerse cómo es el presente y cómo se percibe el futuro cercano en medio de esta problemática.

Caída de ventas

Matías Mieres, de Taller Uruguay, explicó que desde su comercio puede sentirse que “la situación está complicando la venta de unidades y además se rompen mucho más”. “No hay plata y cuesta mucho más trabajo repararlas. Se nota mucho, la gente no quiere invertir. Dentro de todo, se pudo levantar la cosecha, pero el tema va a ser cuando quieran sembrar y no lo puedan hacer, este año se hizo fácil pero el año que viene se va a complicar mucho más. Durante este año, por suerte, algunos menos, otros más, pero la cosecha pudo levantarse”, comentó.

En este sentido, Mieres contó: “Tengo clientes de la zona de Villegas que me contaron que ya se venía notando este freno en el movimiento comercial hace rato y ahora empezó a venir para acá, es preocupante. Y va a seguir porque sigue entrando agua y siguen abriéndose canales clandestinos, esto lo sé porque la gente de campo comenta lo que están atravesando, ellos viven el problema directamente”.

Asimismo, el empresario explicó que esta es una situación que se suma “al ya de por sí muy tranquilo movimiento que hoy se nota a nivel comercial en Trenque Lauquen”.

Futuro preocupante

El veterinario Horacio Miraz contó por su parte: “El negocio mío está más abocado a las chacras y campos cerca del pueblo, tengo muy poco contacto con los campos que están más complicados, pero hay un cliente que tengo que se está deshaciendo de los animales porque está en Martín Fierro. Por supuesto que esta situación afecta en muchos sentidos, porque luego, cuando venga la vacunación de aftosa, en octubre, se va a complicar porque va a ser difícil llegar a los campos y vacunar a todos lo animales del distrito”.

También Miraz explicó que su negocio particular puede verse afectado ya que “en los campos que tienen algo de agua el principal objetivo es mantener a los animales lo mejor posible y no realizar tantos gastos en veterinaria”. “Veterinarios en zonas inundadas cuentan que hay mucha mortandad de vacas por empantanarse, esa gente no gasta en veterinarios sino trata de salvar animales. En ese sentido se siente el tema de falta de venta y atención. Y por eso las estancias grandes que están afectadas ya están viendo cómo hacer movimientos de animales”.

Por otro lado, el profesional comentó que “al haber más humedad hay más problemas en los animales de parásitos y enfermedades, apareciendo algunas que antes no eran tan complicadas y que ahora lo son, entre ellas los cuadros de parasitosis complicados”.

Cautela

Sergio Moralejo, de Maquiagro Quenumá, explicó que la actual situación desde su negocio se analiza de la siguiente manera: “El año empezó en enero o en marzo y en esos primeros meses hubo mucha venta hasta el mes de julio. Y cuando el agua empezó a producir este malhumor y los problemas ya conocidos la venta ya se había realizado y por eso ese impacto negativo no se nota tanto desde el punto de vista económico”.

Pero respecto de lo que pueda llegar a ocurrir en este segundo semestre recién comenzado, el empresario expresó que “la gente está más cauta aunque no deja de hacer inversiones”. “Hay que tener en cuenta que se ha cosechado casi sin dificultades, con idas y con venidas, mucho más del 90% de toda la cosecha. Pero la gente está analizando sus inversiones de una forma más conservadora”, apuntó.

Percepción

Por su lado, Federigo Gaglio, gerente de la concesionaria Dalcros, explicó que la caída en las ventas “se está empezando a notar”. “También estamos hablando con Chevrolet para que tenga en cuenta la situación del distrito, para que también esté interiorizado sobre la situación de toda la zona. Estamos enviando todo lo que son notas del diario para que estén en conocimiento sobre lo que pasa en la región”, dijo.

Respecto del futuro, Gaglio comentó: “Consideramos que se va a notar, hablan de un 40 por ciento del distrito anegado. No se ha notado directamente todavía pero se está empezando a notar. Lo hemos notado este mes con menos venta de unidades, por supuesto en aquellas relacionadas al campo, y consideramos que en los meses que siguen esta situación se va a notar mucho”.

El 2018

En tanto, Miriam Betanzos, de Betanzos Hnos., explicó a este medio que “el comentario de muchos clientes es que varios tienen todo el campo inundado y quizás el campo de al lado no”, y que “es muy despareja la situación, pero de todas maneras la gente sigue trabajando, la sigue peleando”. “Lo que también dicen es que el problema se va a trasladar al año que viene porque no va a haber cosecha, viene todo muy atrasado, la cosecha fina no se hizo, el maíz que tiene que sembrarse no pudo sembrarse porque aún está el viejo que no se puede levantar. La situación es bastante grave porque no va a haber cosecha el año que viene, pero, por supuesto, depende de cada productor, no es una situación general”, señaló.

Por último, Pablo Lambert, desde Gomería La Nueva, explicó que si bien su comercio no tiene una relación directa con el sector agropecuario “en la parte económica sufren todos en general, (porque) esta situación repercute mucho en la economía del pueblo, en la que es sabido que si el campo se para, se para todo en general”.