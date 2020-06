Las inmobiliarias caminan con cautela, la construcción comienza a despegar y el campo pide “mejores señales”

Es sabido que la actual situación de pandemia y aislamiento social ha afectado de distinta manera a los diferentes sectores de la economía argentina. Algunos han podido sobrellevar la actual situación de una mejor forma mientras que, otros, se han visto notoriamente perjudicados.

En este marco, La Opinión tomó contacto con referentes de distintos rubros para consultarles de qué manera se encuentran atravesando la actual situación de pandemia y las expectativas a futuro.

A través de esta consulta pudo saberse que desde las inmobiliarias se avanza con cautela en un movimiento que pareciera experimentar un leve crecimiento. Esa misma percepción se tiene en la construcción donde, respetando los protocolos de seguridad e higiene, muchas obras fueron reactivadas durante el último mes. El campo, en tanto, pidió reducir la carga impositiva para el sector y dar señales claras desde el sector político que permitan atraer inversiones y crecimiento a mediano y largo plazo.

Sector agropecuario

En contacto con este medio, el productor agropecuario Ignacio Kovarsky contó: “El agro es, dentro de este contexto de pandemia, uno de los pocos eslabones que aún siguió funcionando con bastante normalidad. Pero también es una de las actividades que tiene más carga tributaria y pareciera que tuviera una rodilla en el pecho que no deja que se expanda, logrando las inversiones, mano de obra y toma de tecnología para crecer y ser una de las locomotoras, entre las varias posibles, para salir de semejante crisis que venimos atravesando y lograr dólares genuinos para el país. Pero, por supuesto, con semejante carga tributaria y semejantes incertidumbres nos pasa que no hay créditos, se siembra el trigo y no se sabe a la hora de cosechar cómo van a ser las reglas del juego”, dijo.

Lechería y carne

En lo que respecta a la lechería, Kovarsky señaló: “Venimos con precios planchados, la rentabilidad depende directamente del tipo de tambo, de su estructura y del modelo de tambo que use. Pero lo que sí es cierto es que en una baja de consumo de leche y quesos, el panorama es malo. Si hoy estamos con precios estancados no queremos imaginar lo que será cuando haya mayor oferta y una demanda estancada. Los precios internacionales tampoco son buenos”, señaló antes de agregar que “la parte de carnes después de que China se retiró del mercado y ahora volvió a comprar, se mantiene bastante la compra. El ternero tuvo una buena mejora en los últimos 30 días pero el que no responde todavía es el novillo que no ha recuperado precio respecto a la suba que sí tuvo el ternero”.

Agricultura

Por último, analizó lo que ocurre específicamente con la agricultura “es una producción que se maneja mucho con señales. Entonces cuando se ven las regulaciones del Banco Central, un tipo de cambio desdoblado y estos frenos que cuando uno quiere conseguir un repuesto y no lo consigue porque están esperando la devaluación, no ayuda a las inversiones. Hay que tener en cuenta que el campo en cada una de sus campañas invierte 12 mil millones de dólares en sembrar. Son inversiones genuinas y, como decimos siempre, se necesitan políticas a mediano y largo plazo”.

Sobre el final señaló que “Argentina necesita urgente políticas económicas que permitan inversión, la inversión viene con el ahorro y para eso se necesita una baja de impuestos que hoy nos ahogan, las señales son malas y la falta de políticas económicas hace que el mercado sea muy desparejo”.

Construcción

El ingeniero civil, Pablo Pietrobelli, también contó sus expectativas sobre los meses que vienen en el sector de la construcción. “El trabajo a futuro lo veo acostumbrándonos un poco a los recaudos que hay que tomar en el marco del programa de seguridad e higiene con el cual realizamos charlas y capacitaciones semanales con el personal no sólo en la forma de trabajo sino también en las prácticas de higiene y de cuidado en su vida privada y también con el ingreso de materiales. Hay otro emprendimiento para arrancar que estaría ya para iniciarse pero la idea es esperar a que pase junio y julio y ver cómo va evolucionando el tema de contagio, en estos meses duros. Y una vez que haya cierta seguridad de que no va a haber frenos, arrancaremos la otra obra. Porque hay momentos de la obra en los que se puede frenar y hay momentos en los que es muy peligroso. Por ejemplo, que nos agarre con la excavación por la mitad es riesgoso. Entonces uno quiere tener la seguridad de que no haya un aislamiento en el medio de una situación de riesgo hacia el personal y también hacia nuestra familia”.

Mercado inmobiliario

El corredor público Marcelo Moita, en tanto, analizó la actualidad del mercado inmobiliario. Luego de los primeros meses de cuarentena estricta, el entrevistado comentó que “la gente se fue habituando a nuevos horarios corridos, a mantener distancia y así nos fuimos acostumbrando a este nuevo método de protección de la salud”.

Asimismo, agregó que “hoy la gente está consultando. En Trenque Lauquen, como siempre, converge mucha gente. Hoy no se puede entrar, pero hay muchas empresas que siguen aportando su movimiento y la gente de acá también genera movimiento de alquileres. De todas maneras, después de la pandemia tenemos un problema económico muy arraigado que se va a solucionar a largo plazo. No obstante, hay consultas porque hay algunos cambios de lineamiento a nivel nacional, entonces el mercado se está empezando a mover de a poco. En el medio seguimos sufriendo devaluaciones entonces el mercado, sea en pesos o en dólares, se va sincerando desde el metro cuadrado hasta lo que es construcción. Creo que luego que pasen los meses complicados de invierno y ya entrando en primavera seguramente nos va a permitir movernos mucho más y el mercado va a ir organizándose para continuar moviéndose”.