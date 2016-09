Las Guasquitas ganó y clasificó a semis

El elenco de Las Guasquitas es el primer equipo clasificado a las semifinales del Torneo Clausura de primera de la Liga Trenquelauquense de Fútbol. El “Colono” se impuso ayer por 2 a 0 ante Giat con goles de Cristian Cerna y Leonel Palomeque, y se aseguró ser uno de los dos clasificados de la zona “B”.

Huracán y Atlético Trenque Lauquen son los únicos que pueden alcanzar a Las Guasquitas pero se enfrentan entre sí en la última fecha y se quitarán puntos. En tanto, Argentino necesita ganar los dos partidos que le quedan y esperar otros resultados para tener chances.

El partido de ayer había comenzado parejo, con algunas situaciones para los dos equipos, aunque no eran lo suficientemente claras para abrir el marcador. De todas formas a los 25 minutos llegó el primer tanto de la tarde tras un tiro libre ejecutado por Cristian Cerna. El “10” local pateó alto, con rosca, desde lejos, y la pelota se metió por arriba del arquero Fernando González, rozando el travesaño, dándose un error del portero visitante, que se confió ante el disparo de Cerna.

Ya en el complemento, otra buena aparición de Cerna originó una nueva jugada de gol y Leonel Palomeque no perdonó tras un despeje corto de Fernando González, quién no pudo rechazar con firmeza el centro ejecutado por Cerna.

La visita sufrió la intermitencia en el juego de Ghinzani y Amoroso, sus mejores hombres, y recién tuvo la más clara en un cabezazo de Beltrán que se fue cerca del travesaño. Sobre el final, el árbitro Losada expulsó a Lima, en el local, y a Luciano Martino, en el elenco de Berutti, pero el resultado no se modificó y Las Guasquitas accedió a las semifinales.

Formaciones

Las Guasquitas presentó esta alineación titular: David Ortíz, Aníbal Guerrero, Darío Cao, Lima, Mariano Barella, Luciano Barella, Enrique Pees, Agustín Antonio, Leonel Palomeque, Cristian Cerna y Daniel Eloy. DT: Enrique Barella.

Por su parte, Giat formó inicialmente con: Fernando González, Luciano Martino, Juan Galeano, Facundo González, Emanuel Narvarte, Federico Arrieta, Marcos Araujo, Fabián Amoroso, Matías Loza, Cristian Ghinzani y Héctor Beltrán. DT: Fabricio Sardi.

Esta tarde

Hoy por la zona “A” jugarán desde las 16 en la cancha del “Verde”, Ferro y Sarmiento con una terna arbitral de América. Con un triunfo, el equipo local accederá a las semifinales del Clausura. Por su parte, Monumental esperará por Barrio Alegre, en un encuentro que tendrá a Jorge Sabre como juez principal, acompañado por Francisco González y Gustavo Moreno. Y el “Canario” cuenta con la misma ventaja que Ferro, ya que si hoy logra sumar de a tres unidades también estará sellando su pasaje la instancia final del campeonato, a falta de una fecha para que culmine la fase clasificatoria.

En tanto que en la zona “B” queda sólo un cupo vacante debido a que Las Guasquitas ya se hizo dueño del primer pasaje tras el triunfo de ayer, y todos tienen posibilidades. En el “Parque”, Atlético Trenque Lauquen hoy jugará con Argentino bajo la supervisión de Alejandro Martínez (Sergio Álvarez y Juan Carlos Pereyra serán asistentes).

Y por último, el encuentro interzonal será el clásico de Pellegrini entre Atlético y Huracán en el Complejo Deportivo de la ciudad. Este duelo estará bajo las órdenes de una terna arbitral de Pehuajó.