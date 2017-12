Las gimnastas en el Nacional

Con respecto al Nivel E1, fueron de la partida Juliana Luján y Juana Luján con muy buenos puntajes. Y por la tarde, en Nivel Proyección 3, categoría Juvenil, lo hizo Pilar Arrieta que logró meterse entre las 12 mejores, finalizando con un décimo puesto en all around y Malena Rivero, que en categoría Mini, también en Nivel Proyección 2, con otro décimo lugar en all around.

En cuanto a los puntajes, Juana consiguió en suelo (8,900), viga (8,200), salto (8,050) y en barras asimétricas (8,800). Juliana, en barras asimétricas (8,300), viga (9,000), suelo (8,700) y salto (8,100); por su parte Malena, en suelo (9,000), barras asimétricas (9,100); viga (8,300) y salto (8,500) y Sofía, en viga (8,800), suelo (8,200), salto (8,200) y barras asimétrica (9,000).