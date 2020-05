Las farmacias no tienen y los centros de salud no llegan a cubrir la demanda

Desde hace aproximadamente dos semanas la falta de vacunas antigripales afecta a todas las farmacias del distrito de Trenque Lauquen aunque dicha situación se replica en distintas localidades de toda la región. Y las expectativas de que el faltante de este producto se revierta al menos para el ámbito privado son escasas.

Un poco distinta es la situación para el ámbito público, donde de manera intermitente y no en la cantidad necesaria de acuerdo a la demanda se reciben dosis que son aplicadas en los distintos centros de salud.

Días atrás el titular del Colegio de Farmacéuticos de Trenque Lauquen, Andrés Del Sarto, se refirió a esta cuestión en diálogo con La Opinión, y hoy por hoy la situación descripta en aquel entonces sigue siendo la misma.

Faltante

La falta de vacunas antigripales se debe en parte debido a la época del año y en gran medida a la alta demanda de ese producto que provocó la pandemia de Covid-19.

Entre las explicaciones posibles con respecto al faltante, desde el Colegio de Farmacéuticos local señalan que la previsión del numero de vacunas que son destinadas para cada país se hace en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Esa producción se destina tanto al sector privado como a lo que compra el Estado para obras sociales y centros de salud públicos. Cada país tiene asignada una cierta cantidad de vacunas que se prevé de antemano. Y obviamente cuando se hicieron los cálculos no estaba previsto qué iba a suceder en Argentina y en el resto del mundo por lo cual el faltante de vacunas contra la gripe no afecta solo a nuestro país sino en mayor o menor medida a buena parte del planeta.

Mayor demanda

Debido a la pandemia de Covid-19, “mucha gente que no se vacunaba quiere hacerlo”. Y a su vez el Estado ha comprado más cantidad de vacunas que las que compraba habitualmente para atender la demanda de los lugares con mayor densidad poblacional donde puede surgir el colapso del sistema de salud, señalaron desde el Colegio de Farmacéuticos.

Y agregaron que “es muy posible que no se consigan mas vacunas al menos en el ámbito privado”.

“Para lo que es PAMI pueden llegar a venir algunas dosis más mientras que en lo que es IOMA llegó una tanda de la mitad de lo que estaba prometido y el resto se está aplicando a través del sistema de salud público”, se marcó.

En el mismo sentido destacaron que “lo que se previó en noviembre a diciembre del año pasado ya no se vuelve a producir”, y que “los laboratorios actualmente están produciendo para el hemisferio norte”.

En cuanto al ámbito estatal, desde el Colegio indicaron que “han recibido una buena cantidad de dosis aunque no es suficiente porque la demanda es muy alta”.