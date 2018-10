Las cooperativas suman más servicios para las ciudades

Las cooperativas del interior se hicieron cargo de los servicios públicos a principios del siglo pasado para que los pueblos progresen y puedan contar con las mismas condiciones que los habitantes de las grandes ciudades. Así nacieron prestando el servicio de luz, agua, gas, y ahora incursionan en sepelios y conectividad de telefonía e internet.

En Tres Lomas la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos acaba de inaugurar unas instalaciones muy modernas para el servicio de sepelios. Allí nos espera Jerónimo García que cuenta que el servicio en realidad comenzó hace dos años pero que se prestaba en una sala alquilada “de ahí en más empezamos a trabajar en tener nuestras propias salas velatorias al que llamamos edificio social cooperativo” que abrió el primer día de octubre. “Es importante brindar este servicio que es tan delicado y sensible”. La Cooperativa además presta el servicio de agua, cloacas e internet.

“Las cooperativas están desde siempre han pasado por distintos gobiernos todo tipo de situación económica y social sin embargo se van ajustando y piensan solo en avanzar, con estrategias se puede salir de cualquier situación”, dice el entrevistado. “La cooperativa está al servicio al asociado, el asociado conoce el teléfono del gerente, del presidente y de cualquier consejero hasta de los empleados mismos, y estamos siempre al servicio”.

En Rivadavia

El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Rivadavia comparte algo más que el apellido con su par treslomense. Daniel García también dice: “Estamos siempre trabajando para el pueblo, hoy la situación no es mala para las cooperativas siempre estamos pensando en proyectos a favor de nuestros vecinos”. Ellos están a punto de inaugurar la tercera sala velatoria y prestan el servicio eléctrico, agua, telefonía, internet, gas envasado, y artículos de electrodomésticos. “Nosotros no somos un teléfono o una computadora, acá la gente encuentra personas y a veces hasta me tocan el timbre de mi casa por alguna situación que hay que atender”. García suena como un dirigente inquieto y ya adelanta que van a abrir todas las calles de la ciudad para enterrar la nueva fibra óptica por un valor de 6 millones de pesos.

“Nacho” Gadea es el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua de Casbas. No se llama Ignacio, sino Ruben Oscar, y hace 18 años que está al frente de esa entidad. La cooperativa nació para brindar el servicio de agua potable pero sumando cosas como un polideportivo con piletas, y canchas de todos los deportes para que todos los chicos tengan las mismas posibilidades y hace 3 años sumó el servicio de sepelios con 90 nichos y sala velatoria.

“Las cooperativas nacieron porque los Estados no llegaban y hoy cubren los baches como por ejemplo con los servicios de ambulancias, siempre están las cooperativas. Nosotros cumplimos una función social importante que le aporta equilibrio a los pueblos del interior”.

Al lado de la gente

En Salliqueló la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Vivienda presta el servicio de gas natural, GNC, tiene un supermercado, dos salas velatorias y un aula virtual para educación a distancia. El teléfono lo atiende su gerente, Gustavo Sica, que le dice a este medio “la cooperativa nació para traer el servicio de gas y luego fue creciendo hoy tiene 23 empleados. Hoy ante la situación de las tarifas es difícil a veces por los aumentos pero nosotros estamos al lado de la gente de nuestros vecinos y siempre estamos dando respuestas”.

Actores del desarrollo de los pueblos

Por: Raúl H. Failla

Cooperativa de T. Lauquen

Las cooperativas constituyen un motor clave para el crecimiento de nuestras comunidades a partir de la prestación de múltiples servicios que tienen como principal objetivo asegurar el bienestar y calidad de vida de sus asociados.

En el interior bonaerense, en particular, desarrollan un rol esencial no sólo en la prestación de los diferentes servicios públicos, sino que además son importantes fuentes generadoras de trabajo, ya sea en forma directa o indirecta, lo que las convierte en actores sociales de relevancia.

Por su naturaleza y concepción, las cooperativas guardan diferencias muy importantes con respecto a las empresas convencionales. No persiguen el lucro y la rentabilidad en sí mismos, sino que el beneficio final es de todos y de cada uno de sus asociados.

Las cooperativas llegan con sus servicios a pueblos y colonias donde no lo haría el capital privado. Por eso decimos que su labor es esencial a la hora de hablar de desarrollo: porque una comunidad, por más chica que sea, merece tener buenos servicios para que sus habitantes se sientan en condición de igualdad con respecto a quienes residen en centros urbanos de mayor densidad demográfica.

De esta manera, mencionamos dos principios que describen a las cooperativas en su esencia: igualdad y solidaridad, pilares fundamentales que sólo podrán encontrarse en la verdadera práctica del más puro cooperativismo.

Vayamos a un ejemplo concreto de solidaridad e igualdad que se relaciona con nuestra institución. En el año 2005 la Cooperativa inauguró su servicio de telecomunicaciones y dos años después, llevó telefonía e Internet a la localidad de Girodías (por entonces virtualmente incomunicada), enclavada sola en el corazón de la llanura del Partido de Trenque Lauquen.

Como entidad solidaria, la Cooperativa no se puso a contar primero la cantidad de asociados residentes en Girodías. Lo que priorizó el Consejo de Administración de aquel entonces fue que sus habitantes también contaran con el servicio y la misma calidad de prestación que los asociados de la ciudad cabecera, sin distinción.

Si trazamos un enfoque regional, observamos que son numerosas las localidades de nuestra zona que cuentan con cooperativas que prestan servicio de electricidad, agua potable, Internet, telefonía móvil, servicios de sepelios, venta de artículos para el hogar, construcciones de columnas, televisión, asfalto, gas envasado, hotelería, entre otros.

Todas estas prestaciones son generadoras de un movimiento económico y social que convierte a cada una de nuestras entidades en impulsoras de desarrollo y crecimiento, desafiantes –como siempre- de los vaivenes económicos del país.

Hace poco asistimos a la inauguración de las salas velatorias que funcionan en el edificio de la Cooperativa de Tres Lomas. Un acontecimiento auspicioso que el sector cooperativo aplaude de pie por tratarse de un servicio tan sensible y que merece una atención de quienes abrazamos el cooperativismo en nuestras comunidades.

Ahí vimos otro ejemplo de un acto cooperativo, directamente comprometido con los asociados.

Por todo ello, quienes hace años iniciamos este camino que nos trazó la filosofía cooperativista, sabemos que los desafíos que nos abren las nuevas tecnologías son ineludibles y que está en nosotros saber interpretarlos para capitalizarlos para brindar la mejor calidad de servicio a favor de nuestros asociados.