Las chicas se imponen en las carreras de calle

Este ha sido otro fin de semana cargado de carreras de calle en distintas distancias y localidades a lo largo de la geografía de país y más específicamente en la provincia de La Pampa, donde en la mañana del domingo se corrió una nueva edición de los 21k de Parque Luro y por la tarde, en Catriló, los 5.000 metros de La Chance. En ambas pruebas la presencia de las damas trenquelauquenses se hizo notar con triunfos y podios.

También se dio una muy buena labor de Marcos Gómez Kistner, quien arribó en el cuarto puesto en Catriló, donde fue todo para las chicas de la ciudad ya que se impuso Pamela Araneo, fue segunda Paola Griffa y tercera Julieta Cimadamore, mientras que en el Parque Luro Paola Griffa también fue segunda tras 21 kilómetros.

Circuito Salomón

El domingo se inició bien temprano con la prueba pedestre Salomón 21K Series, que se disputó por senderos y caminos de la reserva Parque Luro, con la participación de más de 300 atletas de distintos puntos del país.

La carrera, válida por una fecha del circuito Salomón, fue organizada por la dirección de Deportes de La Pampa, con el auspicio de la subsecretaría de Turismo y la Municipalidad de Ataliva Roca.

Allí se impuso Federico Braum, con un tiempo de 1h28′, siendo escoltado por José Luis Parada, con 1h28’07”, y Marcelo Millán, con 1h32’23”. Y los diez primeros lugares se completaron con Federico Lima, Daniel Zaldarriaga, Fernando Bagnato, Leandro Canero, Martín Kardaz, Lucas Abraham Rodeja y José Luis Funez.

La carrera

El Diario La Arena de La Pampa brindó la crónica de la prueba marcando: “Braum, Parada y Millán no tardaron en escaparse del pelotón, y los tres se internaron en los senderos, con subidas y bajadas. Promediando los ocho kilómetros, Braum y Parada dejaron atrás a Millán, que prefirió continuar a su ritmo, con suficiente ventaja como para asegurarse el tercer escalón del podio. En tanto que los líderes siguieron sin darse tregua, aunque Braum hizo el mayor gasto de energía porque era quien ‘tiraba’, mientras que Parada no se despegaba ni un metro. Sobre el final, Braum levantó el sprint, y Parada no se quedó atrás. Ambos siguieron firmes hasta enfilar hacia la globa de llegada, y fue Braum quien cruzó primero. Yamila Maidana, en tanto, triunfó en los 21 kilómetros femeninos con un tiempo de 1h40’31”, seguida por la trenquelauquense Paola Griffa, con 1h47’48”, y Daiana Espierrez, con 1h54’33”. Luego arribaron Paola Zalabardo, Vanesa Nicolini, Silvana Morales, Mariana Zubillaga, María Rosa Paredes, Florencia Hasper y Daiana Guerra”.

En Catriló

Por la tarde llegó una nueva fecha de La Chance, un campeonato sobre 5 kilómetros, Catriló recibió a muchos atletas y Griffa, quien había corrido a la mañana, se hizo presente para seguir sumando kilómetros. Allí la velocidad de la trenquelauquense Pamela Araneo le valió para adueñarse del primer puesto en damas, escoltada de sus colegas Griffa y Cimadamore.

En caballeros ganó Alfredo Aguirre, siendo segundo Diego Suárez y tercero Juan Soloppi. En tanto, en el cuarto puesto arribó Marcos Gómez Kistner, quien le contó a La Opinión que el ritmo propuesto desde la largada fue intenso y no logró seguirle el paso a los de adelante.

Vale recordar que tanto Gómez Kistner como las damas Araneo y Cimandamore habían corrido una semana antes el Medio Maratón de Buenos Aires. Y en Catriló también estuvieron los atletas locales Celeste Álvarez Leompar, Adriana Romero y Sebastián Gallo.

Tras esta cita, el 14 de octubre se correrá otro capítulo, pero en la localidad pampeana de Toay.