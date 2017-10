Las chicas le hicieron frente al fuerte viento

En la tarde de ayer se jugó el partido de ida válido por las semifinales del Torneo Nacional de Fútbol Femenino y en Trenque Lauquen el equipo de “Las Rojitas” recibió a su par de Junín. No fue un partido simple para ninguno de los dos equipos ya que el fuerte viento presente en la ciudad hizo muy difícil el buen desarrollo del fútbol. El duelo se cerró con un triunfo por la mínima diferencia en favor de la Selección de Junín. A pesar del clima, se pudieron ver algunas situaciones interesantes propuestas por las jugadoras que buscaron mostrar un buen nivel de juego. Poco público presente en cancha del Foot Ball Club Argentino, un campo de juego “muy” grande para el fútbol femenino. El partido vio demorado su inicio ya que no estaba el médico que debía llenar la planilla. El director de Deportes de la Municipalidad, Sergio Barbas, a pedido de Marcelo Cortes, presidente de la Liga Trenquelauquense de Fútbol, “salvó” la situación llevando al campo de juego al doctor Raúl Orellana, quien estampó la firma en dicha planilla.

n El viento

En el primer tiempo no hay dudas de que fue el viento el principal protagonista en cancha del Foto Ball Club Argentino. Tras haber comenzado algunos minutos después de lo pactado, el partido se vio afectado por las condiciones del clima, la pelota no rodó como es debido y el juego se desdibujó. Así y todo las chicas de ambos equipos intentaron poner la redonda en el suelo y buscar las bandas, a sus jugadoras más veloces, a pesar de que los pases se vieron imprecisos. En esos primeros minutos del juego el equipo de “Las Rojitas” se mostró mejor que sus rivales de Junín, esto apoyado en el buen pie de Florencia Cometta, quien buscó en un par de oportunidades el arco y fue dueña de todas las pelotas paradas. También intentó hacer buena dupla con Soledad Belardo y siempre inclinando la cancha por el flanco derecho del ataque. Por momento, las de Trenque Lauquen jugaron al contragolpe, con un viento que cruzó siempre el campo de juego y molestó a ambos equipos.

En cuanto a Junín, vale remarcar que de mitad de cancha para adelante es un equipo interesante. Volcó su juego por ambas bandas, asistiendo a Sofía Dambrosio, la 9 del equipo, y llegando a los toques en un par de ocasiones, que terminaron con remates débiles a las manos de Alejandra Rincón. En el complemento poco cambio en cuanto a lo futbolístico. El clima tampoco ayudó y luego de los 15 minutos no había goles en cancha del “Decano”. Pero fue Junín quien siempre tocó un poco mejor. Siempre con un tridente importante encabezado por la goleadora Sofía Dambrosio, con Garialdi y Mansilla como estandartes y el buen despliegue de Celeste Esper.

Trenque Lauquen sabe que su rival no es muy superior. “Las Rojitas” pueden dar vuelta esta historia ya que la revancha se habría programado para el domingo 29, en la localidad de Junín. La otra serie semifinal la están disputando La Plata y Tandil.

n Los equipos

La Selección de Trenque Lauquen alistó con Alejandra Rebón, Rocío Méndez, Micaela Gómez, Pamela Comas, Karen Videla, Yamila Ruiz, Julia Fiorellini, Yamila Vargas, Soledad Belardo, Brisa Pallero y Florencia Cometta.

En tanto que la Selección de Junín lo hizo con Rafaela Carbona en el arco, junto a Noelia Varella, Romína Page, Victoria Jancich, Antonella Tamburrini, Lucía Inglese, Celeste Esper, Dana Tobal, Sofía Dambrosio, Melina Garialdi y Lucia Mansilla.