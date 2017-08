Las boletas de gas, la campaña política y el paro de judiciales

n Por teléfono

n Campaña

Un grupo de vecinos que se definió como aquellos que ponen “los puntos sobre las Ies” señaló: “Los dineros del pueblo son sagrados y no pueden ser dilapidados en propagandas políticas como hace el intendente, que hace proselitismo con los aportes del presupuesto. Además no cumple con las normas establecidas porque durante la campaña electoral no se pueden inaugurar obras públicas y hace poco mostraron cómo se hacen las viviendas”.

n Por la web

n Cruce y críticas

Sobre el cruce de declaraciones entre Pablo Larrosa y Gustavo Marchabalo, Jeremías opinó: “No hay por qué preocuparse. Todo individuo que piense distinto a este gobierno va a ser insultado, criticado, declarado chorro, inútil, K, etcétera. Lo importante es darse cuenta qué intereses defiende cada uno. Sólo hay una realidad y es la que el pueblo va a refrendar en las urnas. El resto es solo odio de un puñado de fracasados en la vida. Octubre está cerca y 2019 aún más”.

n Cruce I

n Anselmo señaló: “Comparto lo que dice Gustavo Marchabalo, porque lo que intenta hacer la señora y este señor del PJ es “política partidaria” y no política por la patria. Están en campaña y solo quieren llevar agua para su molino. Cuando gobernaban decían “ir por todo” y nunca trabajaron “para todos”, nunca hicieron “política” y no les creemos que puedan hacerla ahora. Y nadie ha denostado más la política que ustedes, como quieran llamarse, PJ, FPV o Unidad Ciudadana. Ustedes inventaron los candidatos testimoniales, ustedes intentaron eternizarse en el poder como Familia, ustedes participan en las PASO con su partido, ustedes defienden la corrupción”.

n Paro

Luis, sobre el paro de los Judiciales: “¿Y del paro de estos impresentables nadie se queja? ¿Los amenazaran con recuperar los días no trabajados? ¿Les descontarán presentismo? ¿Se controlarán las licencias? No creo, pertenecen a la patria judicial”.

n Paro I

Esteban consideró que “los judiciales tienen derecho a hacer paro como cualquier otro trabajador si las condiciones no son las mejores y no hay respuesta a los reclamos”.

n Boletas de gas

Omar: “Nos tendríamos que haber preocupado más cuando nos regalaban los servicios para tenernos contentos y se llevaban todo”.

n Boletas de gas I

Nando opinó: “Sumen las últimas facturas (si son bimestrales), luego dividan por 12. El resultado es el promedio que gastan por mes. Seguro que gastan más en celular, Internet, puchos, etcétera. El gas un servicio básico, ¿les parece caro?

n Por Facebook

n María señaló “Qué vergüenza, en el barrio El Ceibo pusieron cámaras de seguridad hoy a la mañana (miércoles pasado) y un menor de la esquina se tomó el trabajo de subir con una escalera y romperlas. Por qué no usan esa escalera y esas maniobras para trabajar”.

n Inundaciones

n Sobre las inundaciones una vecina comentó: “Ahora es poco lo que se puede hacer con el agua encima, se perdieron años en los que se podrían haber hecho las obras necesarias para que no pasara esto que está afectando a muchas localidades rurales y productores agropecuarios. La verdad que es muy preocupante la situación porque si encima vienen meses lluviosos esto se va a agravar”.