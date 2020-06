Las bochas y los palos quieren volver

Con entrenamientos individuales y reducidos, el hockey regional pide volver a las canchas. Así un rico protocolo fue presentado al ámbito municipal para que este deporte se sume a la lista de habilitados.

Desde la Federación Noroeste de Hockey se comunicó lo siguiente: “habiendo ingresado en la fase 5 la región que agrupa los distritos en donde se enrolan los clubes que forman parte de la Federación Noroeste de Hockey, se presentó ante las autoridades municipales de Trenque Lauquen, Pehuajó, Rivadavia, Pellegrini y Guaminí, una propuesta de protocolo para el retorno a la actividad del hockey. Su elaboración se encuentra en línea con lo trazado por la Confederación Argentina de Hockey (CAH), la Federación Internacional de Hockey (FIH), y las disposiciones gubernamentales vigentes. El mismo se compone de 4 etapas, las cuales se irán alcanzando a medida que las autoridades sanitarias admitan el ingreso a nuevas fases que permitan el desarrollo de las etapas siguientes”.

En esta primera fase se propone el regreso a los entrenamientos individuales, “los cuales se realizarán al aire libre, basados en el cumplimiento del distanciamiento social exigido normativamente, sumado a la imposibilidad de contacto con los elementos que se dispongan a los fines del desarrollo del entrenamiento”.

El virus está

“Somos habitantes de la provincia de Buenos Aires, y no desconocemos el impacto que el Covid-19 ha tenido en este territorio, pero también somos conscientes que nuestra región se ha mantenido sin contagios o con escasos casos de contagiados que fueron develados en los inicios de esta larga fase (2 en Trenque Lauquen y recuperados) los cuales fueron importados del continente europeo, pero hoy a más de 70 días de haberse resuelto por el Sr. Presidente la medida de aislamiento, podemos proyectar un retorno escalonado hacia la práctica del hockey en nuestra región”, dice el parte oficial del Noroeste y sigue: “la situación epidemiológica de nuestra región ha permitido que nuestra Federación, siguiendo los lineamientos emanados por la Confederación Argentina de Hockey (CAH) y la Federación Internacional de Hockey (FIH), resuelva plantear ante las autoridades municipales un protocolo para posibilitar entrenamientos individuales en los clubes bajo estrictas medidas sanitarias y de higiene, aclarando que el mismo no tiene como objetivo la competencia, sólo el entrenamiento de jugadoras de la disciplina”.

Siguiendo con las disposiciones vigentes en cuanto a autorizaciones ya dadas para la práctica de deportes individuales se propone “una vuelta del hockey mediante la modalidad entrenamiento sin contacto ni cercanía entre jugadores manteniendo la distancia social establecida”. “Los clubes son importantes pilares de nuestras comunidades, y para su mantenimiento requieren de la práctica de sus distintas disciplinas: La situación pandémica les ha causado un menoscabo económico preocupante, lo cual también ha arrastrado a esa situación a todo el personal en relación de dependencia de dichas instituciones (incluido entrenadores, preparadores físicos, etc), los cuales necesitan de la continuidad de la práctica deportiva, en el caso, el hockey”, se destacó.

“Más allá de ello, debemos ser conscientes que el virus no ha desaparecido, ni la medicina ha hallado el remedio para dicha enfermedad. Sin lugar a duda, debemos aprender a convivir con ella, y extremar los cuidados, mantener nuestra política de responsabilidad como lo hemos hecho hasta ahora, lo cual ha posibilitado la tendencia positiva de convivencia con una mayor normalidad. Necesitamos cuidar y cuidarnos entre todos”, remarcaron.

Primeras 4 fases

La Federación Internacional de Hockey recomendó utilizar un enfoque por etapas para volver a los entrenamientos, teniendo como guía 4 fases:

1) Entrenamiento individual.

2) Entrenamiento en grupos pequeños – sin contacto corporal (no competitivo, sin enfrenamientos).

3) Entrenamiento en grupos pequeños – con contacto corporal (competitivo, con enfrenamientos).

4) Entrenamiento en equipo.

Desde la Federación se recordó que dicho protocolo tiene como alcance a los distritos de Pehuajó, Rivadavia, Pellegrini y Guaminí. Para la puesta en práctica del presente protocolo, los tres actores principales que intervendrán en el desarrollo de la actividad, deberán asumir responsablemente su cumplimiento, a saber, el Club con un predio preparado para el desarrollo de entrenamiento. El entrenador a cargo del desarrollo de la actividad específica, y las jugadoras y sus padres, siendo diligentes en sus traslados a las instituciones, en los horarios acordados, y en la utilización de elementos de cuidado y prevención que les sean indicados.

Puntos claves

Las instalaciones que las afiliadas (clubes) registran en esta Federación para la práctica del hockey, deberán ser acondicionadas a los fines de poder dar cumplimiento con los requerimientos sanitarios y de salud vigentes.

Antes de dar inicio con este fase, la afiliada deberá proceder a la desinfección de las instalaciones en donde se llevará adelante la actividad (banco de suplentes, perímetros de cancha, alrededores, caminos de ingreso, instalaciones sanitarias, y los espacios en los se decida por la afiliada su utilización).

En el ingreso al predio, deberá haber un responsable por turno o categoría, quien deberá estar encargado de recibir a las jugadoras, y estar provisto de tapabocas, alcohol líquido al 70 % o en gel para su permanente aseo personal. Así también este responsable deberá tomar la temperatura a cada jugadora antes de autorizar el ingreso al campo de juego.

El entrenamiento se llevará a cabo en la cancha de hockey de cada club. A los fines de su realización, y respetando las distancias entre las jugadoras, el campo de juego será dividido en espacios (tipo boxes) debidamente señalizadas, debiendo tener entre uno y otro, un espacio libre de 2 metros (requisito de distanciamiento obligatorio), teniendo cada sector la dimensión necesaria para que el deportista pueda desarrollar su entrenamiento, debiendo asimismo dejar un espacio que recorrerá todo el largo de la cancha donde se ubicará el entrenador, preparador físico o asistente.

Se debe recordar que por turno se habilitará un máximo de 10 personas.

Horarios y turnos

Los horarios de entrenamiento tendrán una pausa de 30 minutos entre uno y otro, a los fines de impedir el contacto de jugadoras en el recambio de los turnos.

El cronograma de turnos que dispongan los clubes deberán ser informados a la Federación Noroeste. Asimismo se expresó que “se deberá proveer de barbijos y elementos de higiene al saff técnico. No podrán ser habilitados cañillas y/o bebederos comunitarios. La afiliada deberá informar inmediatamente a las autoridades de salud de cada distrito, los casos de jugadoras en los que se haya detectado valores febriles a los efectos de que se tomen las medidas correspondientes. Deberán instruir a los entrenadores y demás miembros de cuerpo técnico participante, de que durante los entrenamientos es obligatorio el uso del barbijo y que serán los únicos que podrán tocas bochas, conos, vallas y todo otro elemento de entrenamiento”.

En cuanto a los jugadores, deberán cumplir las siguientes acciones para poder llevar adelante las sesiones de entrenamiento: “deberán arribar al club cambiados y listos para entrenar. No podrán cambiarse ni al inicio ni al final de la práctica. Deberán llevar en su funda agua suficiente y alcohol líquido o alcohol en gel para uso personal y elementos de higiene personal. Está prohibido compartir los mismos. No podrán compartir ningún elemento durante el entrenamiento, como así tampoco podrán tocar bochas, conos, vallas, etc. con las manos”.

“Es obligación cumplir el presente protocolo, no pudiendo las afiliadas modificar las características de la modalidad autorizada (entrenamientos). Su incumplimiento traerá aparejada el automático cese de la actividad, sumado a la imposición de sanciones las cuales serán determinadas por el Tribunal de Disciplina de esta Federación”, se marcó.