Las actividades siguen como hasta ahora

Nuevamente a través de la modalidad zoom, el Comité de Emergencia del distrito de Trenque Lauquen volvió a reunirse ayer (lunes) y el intendente municipal, Miguel Fernández, acompañado por parte de su equipo de gobierno, explicó el cuadro de situación sanitaria de la última semana ante miembros del Honorable Concejo Deliberante, del Consejo Escolar, de Educación -a través de la Inspectora distrital-, de la Cámara de Comercio e Industria, de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen y de la Policía, sumándose en esta oportunidad representantes de las asociaciones sindicales locales y de los organismos nacional (Pami, Anses y CdR) -estos últimos integrantes del Comité de Emergencia Social-.

Luego de un detallado repaso por las consideraciones del informe diario, Fernández manifestó que la curva logarítmica de ascenso de casos de Covid-19 mantiene el crecimiento exponencial previsto la semana anterior. “Tenemos una sensación, aun no reflejada en la tasa de duplicación de contagios, de que están ingresando menos casos”, dijo.

Sobre las camas del Hospital Dr. Pedro T. Orellana, el Intendente detalló que “son 91, incluyendo las de la Guardia vieja: hay 13 ocupadas con (casos) positivos, 29 con pacientes no Covid y seis (6) con (casos) sospechosos. Y de 15 respiradores sólo uno está abocado a la atención de un paciente Covid. La tasa de ocupaciones es del 54%, sólo (siete) 7% por Covid”.

En referencia a la situación de los Hogares para Adultos Mayores señaló que hay presencia de Covid en una residencia privada, con cinco positivos, uno de ellos del personal que está aislada en su domicilio. “Hoy, a una semana de iniciado ese brote, se hisopará a todos, residentes y trabajadores”.

Ante una consulta de la concejal Mónica Estévez sobre la posibilidad de realizar un “mapeo en caliente”, el Jefe municipal respondió que debido a la circulación comunitaria del virus es muy difícil georreferenciar en una ciudad como Trenque Lauquen, y que lo importante es determinar si hay barrios afectados: “Afortunadamente no es la situación, los que no tienen nexo epidemiológico están distribuidos por la ciudad”, comentó.

En la ronda de consultas se lo requirió sobre la cantidad de muestras analizadas a diario: “No estamos realizando hisopados para la zona por ahora, con ociosidad sostenida podremos volver a colaborar con la región. En doble turno ya estamos procesando 46 muestras diarias, la semana anterior no teníamos esta posibilidad, pero con las incorporaciones que hicimos podemos trabajar de esta manera. Por eso hoy contamos con sólo 10 sospechosos”.

Otra de la preocupaciones que se abordó a partir de las consultas fue la de los controles en los accesos, exponiéndose diferentes propuestas como permitir el ingreso sólo a aquellos que posean resultados negativos, o a partir de experiencias de otras localidades con centros de trasbordo, o acompañamiento policial o de personal de bromatología a los transportistas. El intendente apuntó que “debemos saber que se pueden implementar controles mucho más estrictos, pidiendo hisopados negativos, o realizar pruebas rápidas en los accesos, pero debemos saber que con los recursos que cuenta el Municipio y la Policía en Trenque Lauquen será muy dificultoso. Esos controles no garantizan que el virus no entre, y podríamos tener faltantes de productos de empresas o transportistas que no quieran venir”.

La coincidencia general fue que se pueden probar diferentes alternativas pero que deben ser viables para mantenerlas en el tiempo. “Esto va para largo, debemos aprender a convivir con esta situación y todo apunta a un mayor grado de responsabilidad individual y colectiva”.

Sobre este último punto el director de Prensa del municipio, Daniel Aller, describió los objetivos de la campaña de difusión próxima a emitirse con la participación de integrantes de diferentes sectores de la comunidad y de los que están representados en el Comité de Emergencia.

El Intendente expresó que se redoblarán esfuerzos en el seguimiento telefónico (con la puesta en funciones de un nuevo call center) para los casos vinculados con el Covid. “Entendemos que son muchas llamadas, y que el número destinado, el 41-5000 está saturado, pero hay que entender que son 200/250 llamadas por día que muchas veces implican largas charlas de 30 ó 40 minutos, más cuando la gente no termina de aceptar qué significa el aislamiento”.

Sobre el final dio participación a Cristina Ferster (Desarrollo Humano), Cristina Mancini (Tercera Edad) y Victoria Domínguez (Salud Comunitaria), quienes dieron un panorama sobre el sistema de contención planificado, que no solo implica la asistencia alimentaria a aquellas personas en aislamiento, sino comunicaciones diarias de asistencia psicológica con sospechosos, aislados, o positivos.