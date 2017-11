Larrosa le respondió a Serantes y Zambiasio

El concejal Pablo Larrosa volvió a solicitar al director de Protección Ciudadana, Martín Serantes, que brinda una respuesta acabada sobre qué medidas de protección y seguridad se estaban implementando para el resguardo de los agentes luego de que algunos de ellos sufrieran agresiones en la vía pública mientras desarrollaban su trabajo. Lo hizo a través de un texto enviado a La Opinión en el que también le dedica unos párrafos al concejal de Cambiemos, Alfredo Zambiasio. El mismo se desarrolla seguidamente de manera textual: “Ni cuestiono ni podría cuestionar el accionar del director de Protección Ciudadana por la sencilla razón de desconocerlo. En oportunidad de que un agente de tránsito sufriera una agresión con arma blanca y advirtiendo la escala de violencia sufrida por los agentes, es que decidimos mediante comunicación 2319/17 consultar al responsable del área qué medidas de protección y seguridad se estaban implementando para el resguardo de los agentes. La respuesta del director consta de tres párrafos, en el primero ‘se comparte en un todo lo expuesto en los considerandos de la comunicación 2319/17’. El segundo párrafo de la respuesta reconoce que la Dirección fue dotada de todos los medios necesarios para que los inspectores puedan realizar su trabajo y que ‘la violencia ejercida hacia ellos ha ido en aumento’. Por último, el tercer párrafo esclarece que se ‘han tomado todas las medidas necesarias para asegurar e incrementar la seguridad del cuerpo de inspectores’”.

"Zafar"

Larrosa señala en su escrito que “no creo que sea necesario explicar, ya que es de sentido común, que el cuerpo deliberativo al requerir un informe sobre un tema de profunda preocupación como el que nos ocupa, requiere una respuesta que le permita evaluar acabadamente la situación y no una respuesta para, como dirían los estudiantes de secundaria, ‘zafarla’. Desde esa exigua respuesta, a la fecha, se produjeron los siguientes hechos de violencia: ataque con una barreta provocando heridas cortantes, patadas desde un vehículo a las piernas de una inspectora, embestida con un vehículo a otro inspector de tránsito, atropello a dos inspectores que circulaban en moto, agresión física a un inspector y a un policía en un control de tránsito, y por último la agresión a golpes de puño que sufriera una inspectora estos últimos días, ya conocida por todos.

Es por demás evidente que los sucesos de violencia no disminuyen y es una incertidumbre para el cuerpo deliberativo qué “medidas necesarias” fueron puestas en funcionamiento para evitar lo ocurrido. Espero, con cierto grado de preocupación, que una de ellas no sea, por ejemplo, invitar a los agentes de tránsito a formarse como karatekas”.

Violencia de género

Por otro lado, el edil de UC también utilizó este escrito para responderle al concejal Alfredo Zambiasio quien hace pocos días dio su visión respecto de esta problemática. “También veo con alivio que el concejal Zambiasio haya reflexionado respecto de lo inadmisible que resulta la violencia de género, aunque lamento que lo haya advertido “con el diario del lunes” y no al momento de no aprobar su bloque la adhesión a la creación de las fiscalías de violencia de género, instituto que nos haría mucha falta como sociedad madura y responsable.

Además, nuestro bloque hace 229 días que espera la respuesta a la comunicación 2279/17 sobre el círculo de viviendas de Beruti, 167 días la respuesta a la comunicación 2316/17 sobre el código de zonificación para las localidades del distrito, 109 días la respuesta a la comunicación 2360/17 sobre bocas de cobro en los centros de referencia, 45 días la respuesta a la comunicación 2377/17 sobre las autorizaciones a circular extendidas a maquinarias de fumigación, entra las 86 comunicaciones emanadas desde los diferentes bloques durante el 2017 que aún esperan respuesta.

Conozco la buena fe y el responsable accionar del concejal Alfredo Zambiasio, con quien tenemos más puntos de disenso que de consenso aunque esto no nos distrae de mancomunar los esfuerzos y el trabajo en el Concejo Deliberante para mejorar la realidad de los vecinos del distrito. Nuestro bloque procedió, procede y procederá siempre en cumplimiento de lo normado, no apartándonos ni un ápice de lo que debemos hacer ni de lo que nos convoca a tener la responsabilidad de representar a los vecinos que democráticamente nos eligieron como sus representantes en el gobierno municipal”.