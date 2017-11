Larrosa anunció que citarán a Serantes a una reunión de comisión en el HCD

En el marco de una polémica que tomó vuelo a partir de un planteo surgido desde la oposición sobre una supuesta exposición a situaciones de violencia que viven los inspectores de tránsito locales, y tras el impulso de un pedido de comunicación, el concejal Pablo Larrosa (Unidad Ciudadana) anunció que se citará al director municipal de Protección Ciudadana, Martín Serantes, a una reunión de comisión del HCD, a la vez que también hizo referencia a la falta de respuestas satisfactorias a su entender de parte de más de un funcionario comunal. Mientras que el propio Serantes señaló que aún no recibió ninguna citación y fue crítico con el accionar del edil.

Se trata de un segundo pedido de información que cita a otro anterior en los considerandos, que ya fue contestado por Serantes, a partir de lo que Larrosa marcó como “una respuesta que no estuvo a la altura de las circunstancias ni de lo que requiere el cuerpo legislativo”.

Percepción

En contacto con La Opinión, Larrosa recordó el episodio en el que, hace unos meses, un inspector recibió una puñalada mientras realizaba un operativo de control. “Ya se habían sucedido algunos incidentes, como atropellos, y el hecho de la puñalada acomplejó las cosas. Veníamos percibiendo que venían exponiendo a los inspectores a situaciones violentas e hicimos un pedido de informe sobre las medidas de protección y resguardo de los agentes, al cual Serantes nos respondió que se venían tomando ‘las medidas necesarias’, no más que eso. En su momento, por la vorágine de otros temas, nos demoramos un poco en analizar la situación. Pero vimos que hubo otro intento de atropello hace pocos días, reflotamos el tema y volvimos a reiterar el pedido de comunicación y de que se explique todo con mayor detalle. Y en el tratamiento del proyecto hasta el presidente del bloque oficialista (Alfredo Zambiasio) coincidió en que la respuesta fue escueta”, señaló.

Con todo esto, Larrosa anunció que así fue que se decidió citar a Serantes para el 21 de noviembre a una reunión de la Comisión Administrativa del HCD, y añadió que “también se podría citar, en otra ocasión, a la secretaria de Medio Ambiente, Ana Paula Motrel, ante la falta de respuesta a otros pedidos de comunicación”.

Respuestas

“El tema es que no contestan las comunicaciones cuando incomodan o se pide algo no hecho”. Así describió el concejal Pablo Larrosa el accionar de algunos funcionarios del Ejecutivo ante ciertos pedidos de comunicación.

Y con esto el edil apuntó: “No queremos interpelar a nadie, sino que estamos habilitados a llamar a un funcionario si 20 días después de que se los notifica con un pedido de comunicación, generalmente unos 5 días después de que el proyecto es aprobado en sesión, no hay respuestas. El reglamento de funcionamiento del Concejo y la Ley Orgánica invitan a citar al funcionario o al intendente en este marco. Y pasa que la respuesta en su momento, en este caso de Serantes, no fue satisfactoria”.

"Falta de respaldo"

Respecto a sus impresiones acerca de la situación en líneas generales que atraviesan los inspectores de tránsito, Larrosa manifestó haber hablado “con algunos inspectores que parecen tener temor a exponerse, y a los que les falta cierto respaldo, independientemente que tengan elementos se seguridad como artículos refractarios”.

También el entrevistado comentó no saber “si los inspectores están preparados para afrontar ciertos tipos de circunstancias violentas”. “Desconozco si se los instruye, y eso es lo que queremos saber”, remarcó, añadiendo que “evidentemente la situación es compleja y muchos casos no trascienden, por tratarse de cuestiones como insultos o cosas que no son noticia, pero por cada uno que es noticia hay ocho o nueve más. Y la preocupación es que no están haciendo nada y se está llevando adelante una política que expone a los agentes”.

Por último, Larrosa manifestó no tener nada contra Serantes, pero aclaró estar “advirtiendo” que “se están generando cuestiones de violencia y temor de los agentes a hablar que dan cuenta que algo anda mal”.

Va a concurrir

Así, Serantes también habló con La Opinión y primeramente señaló que el único pedido de comunicación que recibió “está contestado hace dos meses”. Mientras que, tras manifestar que por estos días no recibió aún ningún nuevo pedido de este tipo, enfatizó que, de recibirlo, va a concurrir. “Estaría buenísimo poder ir. Nunca me negué. Una sola vez me citaron y no tengo ni un pedido de comunicación sin contestar. Y me pidieron que se tomen medidas y las tomé. Pero esto lo tomo como de una persona que viene de perder las elecciones. Además ahora espero que los concejales estén todos, porque la otra vez que me citaron a una reunión de comisión, de los seis que tenían que estar había dos”, sostuvo el funcionario.

En tanto, acerca de la preocupación manifestada por Larrosa sobre el marco en el que trabajan los inspectores de tránsito, Serantes lo calificó como “una pavada grande como una casa” y continuó: “Me parece que se trata de una persona que siempre que estuvo jamás se acercó. Es fácil hablar sentado en el Concejo. Cuando ocurrió la agresión al inspector de la que habla no lo vi ni en el hospital ni en la casa. Además, desde que estoy yo se hacen los controles con la Policía. Antes se hacían solos. Además, los inspectores son inspectores y no tienen que ir custodiados. Hay que preguntarse qué hace el resto de la gente. No tienen idea de cuál es el rol de los inspectores”.

"Hechos aislados"

Y en un análisis de la situación que la calle les propone a los inspectores, Serantes dijo que las cuestiones verdaderamente problemáticas son “hechos aislados”, añadiendo que cuando ocurrieron situaciones significativas “se pidieron mediadas, y se propusieron cosas acordadas con los propios agentes, pero hay explicaciones que se toman puertas adentro”.

Por último, el director de Seguridad recordó que desde hace tres semanas se intensificaron los controles de tránsito en la ciudad cabecera, en el marco de un plan dispuesto para el verano.