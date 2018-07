Largas colas y estaciones de servicio sin trabajo tras la restricción en el abastecimiento de GNC

Desde mediados de esta semana el suministro de GNC en estaciones de servicio de nuestra ciudad y también de la región se encuentra restringido debido a una decisión de Camuzzi, apoyada en una disposición del Enargas, de priorizar el consumo de gas sólo para uso residencial.

A nivel local existen solo dos estaciones de GNC de las cuales una se encuentra sin trabajar desde el miércoles mientras que la otra tiene un cupo de 3700 metros cúbicos.

La situación genera preocupación tanto en las propias estaciones de GNC como en automovilistas, especialmente remiseros, quienes ven cómo sus costos se elevan ya que ante la falta de gas deben recurrir a la nafta.

n Sin GNC

Según informaron desde la estación de Servicio Marino, una de las dos bocas de expendio de GNC que funcionan en nuestra ciudad “hace tres días que estamos sin trabajar. Nos llegó una nota de Camuzzi donde se nos prohíbe vender gas por disposición del Enargas. Y desde el miércoles que estamos sin trabajar”.

En este sentido señalaron que “vino mucha gente a cargar gas y les tenemos que decir que se vayan porque tenemos prohibido vender. Y eso representa una complicación para nosotros y también para la gente que necesita el auto para trabajar y sin gas a muchos se les hace difícil porque la nafta está muchísimo más cara”.

Con respecto a la reacción de los vecinos desde la estación de servicio señalaron que “cuando les decís que no le podés vender se enojan y rezongan, pero entienden que no es algo que dependa de nosotros. Porque acá tenemos el problema de que además hay solo dos estaciones de GNC”.

Asimismo explicaron que “en nuestro caso particular el gas está en puerta pero no lo podemos vender. Y en Petrolauquen (la otra estación de GNC de nuestra ciudad) tienen un cupo por día y una vez que se termina ya no pueden vender más hasta el otro día. Y si vas temprano a la mañana vas a ver una fila enorme de autos esperando para cargar”.

Por último aseguraron que “no se sabe hasta cuando se va a extender esta situación. Es algo que no depende de nosotros pero que nos perjudica mucho porque no podemos estar sin trabajar tantos días”.

n Colas interminables

En tanto desde Petrolauquen, la estación de GNC ubicada sobre RN5 informó que “desde el martes tenemos un cupo de 3700 metros cúbicos por día para vender y una vez que se termina ya no podemos vender más”.

Y agregaron que “la información que tenemos es que debido a los intensos fríos la empresa de gas Camuzzi priorizará el consumo de gas sólo para uso residencial por lo tanto a las estaciones de GNC dejará de suministrarles gas. Nosotros tenemos el cupo limitado diario de gas comprimido para abastecer. Y a diferencia de otras estaciones de GNC abrimos a las 6 de la mañana y despachamos gas hasta llegar a ese cupo. Luego la estación queda cerrada hasta el otro día”.

En este sentido manifestaron que “estos días el movimiento es intenso y desde bien temprano hay colas de autos para cargar gas. Hay muchos remiseros que vienen bien temprano porque usan el auto para trabajar. Y en estos últimos días normalmente estamos cerrando a las 13 que es el horario en el cual cubrimos el cupo asignado”.

Por último manifestaron que “viene gente de Trenque Lauquen y también de La Pampa donde se está dando la misma situación. Y es algo muy complicado sobre todo para quienes usan el auto para trabajar porque el precio de la nafta es bastante más alto que el del gas. No sabemos cuánto va a durar esta situación pero esperemos que se solucione pronto porque nosotros estamos prácticamente medio día sin trabajar”.