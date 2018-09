Lanzan el programa “Bibliotecas al paso” y se reciben donaciones de libros

La primera etapa, que durará un mes, consiste en la recepción de ejemplares donados por la comunidad en las cajas ubicadas en el Centro Cívico, la dirección de Cultura, el CAPS Ramón Carrillo y el Colegio de Psicólogos. Luego de este periodo, se instalarán dos dispenser –Centro Cívico y CAPS Ramón Carrillo- para que empiece a funcionar “Bibliotecas al Paso” mediante el retiro y la donación de libros.

Las encargadas de brindarle la información a los medios fueron la directora de Cultura, María Elena Bocca; la bibliotecaria Marilina Ibarlucea y la presidenta del Colegio de Psicólogos, Silvia Mazzieri.

Bocca indicó que “hace un par de meses, la Municipalidad recibió una nota del Colegio de Psicólogos para dar inicio a un proyecto que tiene que ver con el acceso libros en diferentes espacios comunitarios. A nosotros nos pareció que era muy buena idea, que debíamos acompañar, sostener y llevar adelante. Los lineamientos generales ya están acordados y en una primera etapa vamos a necesitar la colaboración de toda la comunidad para que nos acerquen estos libros”.

Mazzieri explicó que el proyecto surgió en el marco de la Comisión de Bibliotecas y Publicaciones del Colegio de Psicólogos, a cargo de Cariolina Caligaro. “Surge la idea de implementar un proyecto que está instalado en numerosos países con distintos nombres. Apunta al intercambio y a la no retención del libro, sino a una forma de fortalecer el lazo social”.

Marilina Ibarlucea, integrante del equipo de la Biblioteca Rivadavia, agradeció que se incorpore a la institución en el proyecto que busca fomentar la lectura. “Vamos a pedir que cada uno done un libro, que tengamos en nuestra casa en muy buen estado. No pedimos libros de textos, secundarios o académicos. Sobre todo se buscará literatura infantil y juvenil”, dijo.

Asimismo señaló que “las cajas para hacer las donaciones estarán en el Centro Cívico, la dirección de Cultura, el CAPS Ramón Carrillo y el Colegio de Psicólogos. Los colegios Di Gerónimo y Nuestra Señora del Rosario participarán en el mantenimiento y la clasificación de los libros”.