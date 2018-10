Lanzamiento del peronismo no K: CGT pide más amplitud pero Moyano rechaza

“A mí, las unidades que dividen no me entusiasman para nada, para nada y se lo hice saber a los protagonistas de esa foto, con otros no tengo ninguna relación”, manifestó Daer, uno de los triunviros de la CGT, vinculado en el pasado reciente a Massa, en una entrevista en radio La Patriada. Daer se refirió de ese modo a la negativa de Alternativa a realizar una interna que incluya a Cristina Kirchner, lo que dividiría el voto opositor.

Para Daer, “la demostración de que el peronismo puede generar una alternativa tiene que pasar, no por dos gobernadores y un legislador, sino por todos los gobernadores, por la representación de los bloques del peronismo que hoy están diseminados en ambas cámaras, por los intendentes, por el movimiento obrero y por las organizaciones sociales”, una ampliación que Urtubey dijo ayer a DIB que intentarán realizar.

El sindicalista de la sanidad consideró que “ese es el volumen político capaz de generar una alternativa que vuelva a enamorar, a tener capacidad de resolver los grandes problemas que vamos a tener que afrontar el día que ganemos las elecciones”. Para Daer, “hay dos puntas en el PJ: una, la podemos simbolizar en Cristina (Kirchner); otra, en Urtubey, pero tenemos que lograr una síntesis donde estén todos contenidos”.

En contraste, Moyano tuvo una posición de rechazo tajante de la nueva corriente, que centró en la figura de Urtubey, a quien calificó de “cipayo de la burguesía”, luego de que el gobernador salteño cuestionara el modelo sindical que representa camioneros.

“Claramente (Urtubey) es una antiperonista que está instalado en la burguesía salteña, un cipayo que sólo conoce a los pobres arrojándole comida desde un helicóptero, en una provincia con el 26,4% de habitantes que viven en situación de pobreza, y con el 3,8% de indigencia”, fustigó Moyano.

Urtubey había señalado que Hugo Moyano, el padre de Pablo, “representa un modelo de acción sindical y política que le ha hecho daño a la Argentina”, luego de la justicia avanzara sobre OCA, una empresa que perteneció al controvertido empresario Alfredo Yabrán y que ahora se liga a la familia Moyano. (DIB)