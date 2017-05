“Lamentablemente nos sentimos defraudados”

El intendente Miguel Fernández se refirió a la decisión del jefe comunal de General Villegas, Eduardo Campana, de romper la ruta 226 en la noche del lunes a pesar de lo acordado entre los intendentes de las zonas afectadas horas antes de llevar a cabo estas acciones. Pero la situación hídrica y sobre todo la presión de los villeguenses hicieron que Campana decidiera llevar a cabo la acción sin autorización de las autoridades provinciales.

Ante esta situación Fernández dijo sentirse “defraudado” por su par villeguense, e instó a “respetar los acuerdos” regionales en materia de manejo de los excedentes hídricos en el noroeste bonaerense.

n Defraudados

“Nos sentimos defraudados –agregó-, no justamente con Hidráulica porque ayer tuvimos una segunda reunión, la primera la tuvimos el domingo apenas llegamos de Estados Unidos, con Joaquín De la Torre y Rodrigo Silvosa y ayer (lunes) con Silvosa y los intendentes (Javier) Reynoso y (Raúl) Sala. Y acordamos poner paños fríos, entender la situación de todos, hacer las obras necesarias para proteger cascos urbanos y nos fuimos con ese compromiso.

Asimismo señaló que “lo que queríamos evitar es que los intendentes por mano propia tomaran acciones inconsultas”.

En este sentido detalló que “lamentablemente a la noche (del lunes) el intendente de Villegas sin consultar y violando los acuerdos que se habían hecho rompió la ruta 226 sin haber protegido la ruta 70 que íbamos a generar para darle tranquilidad a América. Es una acción que no entendemos”.

n Situación compleja

Por otra parte Fernández reiteró estar “defraudado” y destacó que “el intendente de Villegas se ha metido en una situación compleja porque es una ruta nacional y la rotura no da para poner un tubo. Tienen que tapar la ruta que es muy transitada por camiones. Y además ha violado una cuestión porque no tenía ni autorización de Vialidad Nacional para esa acción que en todo caso la tendría que haber hecho hidráulica no el intendente”.

También sostuvo que “siempre intentamos evitar estas cosas de la acción por mano propia, las puebladas y estas cosas, que quedan bien pero que no resuelven los problemas y agrega otros a los ya existentes. Es lamentable y veremos como se resuelve”.

n Presión

Por otra parte reconoció que la presión y el enojo de los villeguenses fue un factor determinante para que Campana tomara la decisión aunque aseguró que “cuando nos eligen para ser intendentes tenemos que tener templanza, carácter y a veces los conflictos hay que conducirlos. La presión es mucha y es difícil. Y esta es la tercera vez que se rompe la ruta en General Villegas y la denuncia contra Hidráulica tiene que ver con esto y creo que ahora se entendió”.

Además recordó que “el año pasado se realizó la rotura del camino del Meridiano, el 13 de abril se rompe la ruta 33 y ahora la 226 sin respetar los acuerdos, ésta no es la forma en la que tenemos que resolver esta situación. Nos guste o no la autoridad es la Dirección de Hidráulica y cuando se hace un acuerdo se tiene que cumplir”, insistió.

Y aseguró que lo que ocurrió en la ruta 226 “es un error, un error político y ahora lo tendrá que arreglar Campana. Esto ahora pone en riesgo la localidad de América. Hay que manejarse con cautela sobre todo porque Villegas venía en bajante. Podemos entender la mediad del 12 de abril que tenían una amenaza seria y concreta pero ahora no se entiende.”

n Intereses

Por otra parte Fernández indicó que “parece que hay intereses muy fuertes, porque veo las fotos de la manifestación y veo una presión muy grande de la Sociedad Rural de General Villegas, entonces ¿vamos a defender a los pueblos o a los campos?. Si defendemos los campos ¿es para comprometer cascos urbanos aguas abajo?, se preguntó y agregó: “La política es para establecer acuerdos y no violarlos. Si violamos los acuerdos nos sentimos defraudados. Creo que el intendente Campana se metió en un problema muy serio. Y hay que ver si no hay un delito en el corte de la ruta sin autorización”.

Por último el mandatario subrayó: “Yo defiendo mi distrito como Campana defiende el suyo, pero nosotros no vamos a generar una guerra del agua sobre todo con gente a la cual conocemos, tenemos vínculos. Pero siempre hay que proteger los cascos urbanos”, concluyó.