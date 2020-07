La vuelta sería antes de Agosto

Fernando Miori, actual gerente general de la ACTC, se refirió a la posible reanudación del Turismo Carretera en el corto plazo, en el protocolo a implementar y en el impacto económico que la crisis del coronavirus podría generar en los actores protagonistas. Por su parte, el piloto local Sergio Alaux, estará en vivo hoy en una entrevista que podrá ser vista por Instagram en la cuenta de @a.a.volantes. Por su parte, el TC dio a conocer cómo seguirá el calendario para las carreras virtuales donde se marca el 9 de agosto la última del play-off.

La vuelta se acerca

“Tuvimos una reunión con el ministro de Transporte, Mario Meoni, por el tema de los traslados, y tenemos diálogo con provincias como Neuquén, Misiones, Entre Ríos, y con la gente de Rosario, San Nicolás, pero siempre pendiente de la realidad que hoy marca el AMBA”, comentó el dirigente en diálogo con el programa radial Campeones.

“El tema es salir del AMBA y tener una fecha, con sábado y domingo como días de actividad. El tentativo que tenemos hoy es el ingreso muy temprano al autódromo, el sábado a la mañana, para comenzar cerca del mediodía con un entrenamiento y la clasificación, y el domingo para desarrollar las series y finales. Sin salir del predio y sin tener contacto con la ciudad”, agregó.

En cuanto a los protocolos sanitarios y la cantidad de gente que la categoría tiene estipulada llevar a cada cita, Miori fue claro.

“Estamos evaluando no mover más de 400 personas, con todos los protocolos. No tenemos fecha, pero por lo menos, cuando se abra una puertita en el interior del país, queremos estar preparados para que no nos sorprenda lo deportivo y sanitario”, aclaró.

Ante la consulta sobre una fecha estimativo para el reinicio del campeonato, el dirigente expresó: “Calculo que no será antes de fines de agosto. Habrá que ver, a fin de este mes, cómo estamos. El tema es tratar de ver cómo llegamos a una provincia, cómo nos instalamos y cómo salimos. Obviamente con todas las medidas de seguridad, ese es el camino”.

Por último, Miori se refirió sobre la situación económica de los equipos y la propia ACTC. “Están muy complicados. Hay muchos que hacen otras actividades para poder continuar, y hay otros que no saben si podrán continuar. Tenemos mucha preocupación por ellos y mismo por la ACTC, con todos nuestros empleados”.

Carreras virtuales

En el marco del contexto de la pandemia del COVID-19, la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) continuará con las competencias virtuales: la Copa Monster Energy #TCenCasa, como también la Copa Shell de TC Pick Up. Es así que se dio a conocer el calendario para las próximas carreras. A saber, el próximo fin de semana el TCPK correrá en el Autódromo de Villicum; el 12 de julio el TC en Buenos Aires (Autódromo Gálvez). Será la primera fecha del play-off donde todos los pilotos correrán. Tendrá cambio de neumático y recarga de combustible. El 19 de julio el TCPK en el Ovalo de Rafaela, con el fin del campeonato; el 26 de julio el TC en San Nicolás; el 2 de agosto el TC en Paraná y el 9 de agosto el TC en Neuquén con la final del play-off.