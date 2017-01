La violencia se atendió en el Hospital

El violento episodio se registró alrededor de las 8.30. Matías Ponce (19) concurrió a la Guardia por una curación. Fue atendido por el doctor Gonzalo Martínez Corvalán que estaba con dos enfermeras. El profesional relató a La Opinión que Ponce estaba muy exaltado y dificultaba con sus actitudes la práctica a la que debía someterse.

Todos los intentos para sosegarlo fueron vanos, no bajaba el nivel de violencia que intentaba aplacar una joven que lo acompañaba. Ya fuera del recinto de la Guardia, hubo un amago de agresión física contra el médico a quien amenazó con “romperle la jeta”.

No contento con esto dio la vuelta ala oficina de mesa de entradas y fue hasta el gabinete del telefonista sin cesar en sus amenazas y gestos hostiles.

N En el lugar

Ya todos los del hospital que andaban por el sector eran testigos de la escena y llamaron al 911; de inmediato llegaron los efectivos del móvil de la cuadrícula quienes aprehendieron a Ponce en el lugar y lo trasladaron a la Comisaría donde quedó a disposición del fiscal Walter Vicente imputado de amenazas flagrantes.

N Más amenazas

Matías Ponce –con historia de muchos conflictos con la ley- no se arredró con la presencia de los policías y ya esposado le gritó al médico “… si me meten preso culpa tuya, te voy a matar”.

Martínez Corvalán -un tucumano devenido en porteño que viaja a Trenque Lauquen los fines de semana a cubrir guardias- fue muy cauto en sus apreciaciones sobre el episodio y se limitó a decir que Ponce “había comenzado a propasarse” y que llego a ponerle una mano en el hombro “… pero se la saqué y empezaron las amenazas”.

Dijo también que era la primera vez que atravesaba una situación de esta naturaleza.

Esto más allá de que, como hemos comentado tantas veces, las madrugadas y mañana de los sábados y domingos, a la Guardia no son infrecuentes los malos modales, insolencias y puteadas que hacen blanco en el personal del hospital. Una áspera realidad que se da en todos lados.