La Villegas se hizo peatonal para recibir una nueva Navidad

Ayer a partir de las 19.30 comenzó en el Centro de Trenque Lauquen la primera noche de Navidad a Cielo Abierto, esta novedosa propuesta organizada en forma conjunta por la Cámara de Comercio de Trenque Lauquen y el municipio, y dentro del programa de Centro Comercial a Cielo Abierto (CCCA) y que tiene el fin de lograr una mayor dinamización del comercio local en los dos días previos a la Noche Buena.

Y si bien en algún momento de la tarde el cielo amenazó con lluvia, todo pudo desarrollarse según lo esperado aunque se espera que, durante la tarde noche de hoy, sea mucho mayor la cantidad de gente que transite por las calles convertidas en peatonales.

Ricardo Sacco, presidente de la Cámara de Comercio de Trenque Lauquen explicó a este medio las expectativas de estas dos noches. “Es una experiencia muy linda, es la primera que organizamos, se han hecho a nivel país con muy buenos resultados. La idea es comenzar a hacer este tipo de eventos en distintos momentos del año, armar un calendario con fechas como puede ser un cambio de temporada, el inicio escolar, el Día de la Madre, el Día del Padre, aniversario de la ciudad y también escuchar al comerciante porque seguramente tendrán nuevas propuestas. Por ejemplo, cuando llegue el cambio de temporada a fines de febrero, y puede surgir la liquidación de temporada, dejemos un viernes para 50% de descuento o alguna promoción especial”.

n A favor y en contra

Sacco explicó que “como toda propuesta que uno hace, tiene un sentido positivo y otro negativo. Hay comercios que se pueden enganchar y les puede servir y otros no. Algunos que brindan un servicio gastronómico o bien las jugueterías, aquellos que venden indumentaria, tecnología, se pueden ver beneficiados. Después hay otros que ni les va ni les viene como pueden ser compañías de seguro o una ferretería. Es difícil pensar que alguien pueda querer adquirir un producto en una ferretería a las 22”.

En este marco, el presidente de la Cámara de Comercio, explicó que “hemos visto que muchos comerciantes nos plantearon algún detalle del sentido de circulación de Papa Noel o el movimiento cultural que lo acompaña. Por otro lado, muchos comercios se engancharon con el concurso de navidad feliz, en total fueron 142 comercios que van a entregar 30 mil cupones, seguramente un comerciante y un vecino de la ciudad o la región van a salir beneficiados con un premio. Nos llamó la atención la participación de los comerciantes”.

Ayer al cierre de esta edición actuaba la banda Más de lo Mismo, había feria, la actuación de comparsas, malabaristas y demás grupos culturales. También agrupaciones protectoras de animales instalaron un stand y brindaron información sobre el trabajo que realizan.

n Lento

Consultado sobre el balance que realiza del proyecto del Centro Comercial a Cielo Abierto, Sacco expresó: “Viene mucho más lerdo de lo que uno desea. Necesitamos que se concrete en una cuadra, que sea un disparador para que la gente vea lo que queremos. Si uno no lo ve es difícil explicarlo. Pero la idea es seguir, creemos que es una propuesta muy interesante y una forma de que el comercio se enganche, que proponga, ya sean promociones, eventos o lo que consideren conveniente que puedan enriquecer esta propuesta”.

Asimismo, Sacco señaló que “la vida de un centro comercial a cielo abierto es una gerencia, el gerente que tiene un shopping donde todo brilla, todo es organizado porque hay una persona que maneja todo eso y acá lo venimos haciendo muy a pulmón. Es lo que nos falta a nosotros y por eso venimos lerdos. Desde el municipio también notamos una falta de gente para acompañar este proyecto o quizás sea que hay muchos frentes abiertos y no se de abasto. Esperemos que empiece a revertirse y creemos que sí. Surgió con fuerza todo cuando empezamos a ver que se iba a realizar la obra de infraestructura en varias avenidas de Trenque Lauquen como San Martín y Roca. La idea nuestra en ese momento fue que si vamos a desarmar todo para hacer esta infraestructura por qué no aprovechar para hacer una ciudad accesible para todo el mundo, que puedan transitar todas las personas, una ciudad segura, atractiva. Y como sabemos que en la Villegas va a haber que hacer este tipo de trabajos va a ser el momento de aprovechar para concretar todo esto, tomando el ejemplo de las ciudades que en el mundo se destacan en este sentido. Acá también lo podemos hacer como concretar una política de nivelación de veredas, uniformar colores, marcar algunas pautas como para que no venga cualquiera y haga lo que quiera”.