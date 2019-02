La UOM realiza entrega de útiles escolares para hijos de afiliados en edad escolar

Como todos los años, la Unión Obrera Metalúrgica seccional Trenque Lauquen realizará la entrega de útiles escolares para los hijos de afiliados en edad escolar. En este marco, cabe destacar que, a partir de hoy, ya pueden retirarse las cajas que cuentan con diferentes productos escolares, entre ellos una mochila, un guardapolvo y una variedad de artículos necesarios para que cada niño puede iniciar, lo suficientemente equipado, su año en la escuela.

Así lo informó a La Opinión el secretario de la seccional local, Alberto Barrios, quien comentó que “con gran esfuerzo nuevamente este año la UOM va a hacer entrega de útiles escolares a sus afiliados. Esta entrega contempla la etapa de jardín y, también, de primero a noveno año. La caja que se entregará contiene mochilas, útiles escolares y guardapolvos ya que la canasta escolar hoy está muy alta y a muchas familias se les hace difícil acceder a ella. Pero, vuelvo a repetir, con el gran esfuerzo de nuestros afiliados, a través de sus aportes, este año volvemos a entregar los útiles escolares que tanta falta hacen a la familia metalúrgica”.

n Por la seccional

Barrios señaló que, quienes estén interesados en retirar los útiles, deben hacerlo “personalmente en la seccional de la UOM donde deben presentar el certificado que indique a qué grado va el chico para tener un control de a quién le damos los útiles. Con respecto a la zona, que es muy grande, ya que abarca toda la provincia de La Pampa y las localidades de Pehuajó, Carlos Casares, Daireaux, Henderson, General Villegas y América, lo vamos a repartir personalmente por cada empresa. Es una entrega directa en la que yo me encargo de ir a las empresas y la realizo antes de que empiecen las clases. Por eso hago hincapié mucho en entregar los útiles escolares mínimamente diez días antes del inicio escolar porque, si llegamos cuando ya comenzaron las clases, quizás muchas familias ya hicieron un esfuerzo muy grande y compraron los útiles. De todas maneras van a venir muy bien porque es un refuerzo para el resto del año pero tratamos de hacerlo antes y avisar a las empresas para que los empleados no compren los útiles porque vamos a ir nosotros a llevárselos”.

Por último, Barrios señaló que “actualmente tenemos familias con muchos chicos, un promedio de 2 a 5 chicos por cada familia. Pero en algunos lugares en la zona he llegado a entregar hasta 6 o 7 mochilas con guardapolvos porque la familia es muy numerosa. Y eso significa un dinero muy importante a la hora de hacer las respectivas compras, mucho más en esta época tan difícil en la que las cosas están muy caras. Hoy un guardapolvo mediano tiene un valor aproximado de $350. Para una familia que tiene 4 o 5 chicos ya tiene $2 mil sólo en guardapolvos más los útiles escolares que también son muy necesarios. Por eso ha sido mi intención desde que estoy en la UOM lograr que todos los años pueda realizarse la entrega de los útiles escolares los cuales, a partir de este lunes 18 de febrero, ya se pueden retirar de la seccional”, informó.