La Unión Vecinal inauguró una sede en 30 de Agosto

La Unión Vecinal de Trenque Lauquen dejó inaugurado el subcomité de Treinta de Agosto en el cual se viene trabajando desde hace un tiempo con el objetivo de trabajar por los vecinos de dicha localidad.

En el acto estuvieron presentes el vicepresidente de la UV, Dr. Pedro Roig, y el secretario General, Carlos Caputto.

Con un sencillo pero emotivo acto, por lo que esto significa para esta fuerza política, se abrieron las puertas de este nuevo espacio en la vecina localidad, informó Pedro Roig.

El mismo funciona en calle Güemes 29 y actualmente está integrado por vecinos y vecinas de esa localidad. Entre ellos Carlos Alonso, César Reyes, Marcelo Mauna, Ester Molinaris, Débora Tevez, Leticia Garavento, Leandro Lucero, Marcela Reyes, Fabiana Flores, Anastacia Acosta, Mauro González, y Mara Rodríguez, entre otros.

En sus palabras dirigidas a los presentes el Dr. Roig dijo que “hace mucho tiempo que este grupo humano, de buenas personas, que se preocupan por los problemas de la comunidad, vienen realizando la tarea de escuchar a los vecinos y vecinas como también a instituciones donde se nos plantean las inquietudes, problemas y brindamos una respuesta a los mismos. Trabajamos con vocación y lo seguiremos haciendo cada vez más”, cerró.

n Donación

Por otro lado la UV continúa, como lo hace durante todo el año, con el trabajo social en la comunidad del distrito y haciendo especial hincapié en las instituciones educativas.

Por tal motivo, Roig y Caputto e integrantes del Subcomité de Treinta de Agosto, realizaron una donación a la Escuela 4 de esa localidad.

En la entrega de varios productos comestibles para el comedor estuvieron presentes y realizaron las gestiones pertinentes César Reyes y Carlos Alonso. De esta manera, se entregó a las autoridades del establecimiento educativo un queso San Gotardo, un cajón y medio de manzanas y medio de naranjas. Los productos son utilizados en el quiosco saludable que funciona en la escuela.

“Las instituciones educativas cumplen un rol fundamental en la vida de una comunidad, no me voy a cansar de decirlo, por eso nuestro apoyo siempre va a estar para ellos, aunque sea con un pequeño granito de arena”, dijo Pedro Roig sobre el particular.