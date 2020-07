La Unidad Nº 20 no esta recibiendo internos provenientes de otras cárceles bonaerenses

A raíz de versiones que circularon a través de las redes sociales acerca de la presunta llegada de internos con Covid-19 a las distintas unidades carcelarias bonaerenses, entre ellas la radicada en nuestro distrito, y con el objetivo de llevar tranquilidad a la comunidad, desde el Servicio Penitenciario Bonaerense brindaron un panorama del funcionamiento de la Unidad 20 “Las Tunas” en el marco de la pandemia de coronavirus.

En primer lugar, desde el SPB se refirieron al funcionamiento del penal de “Las Tunas” en el marco de la pandemia y aclararon que “actualmente tenemos una población de 100 internos de los cuales ninguno presenta síntomas de Covid-19 y lo mismo sucede con el personal que trabaja en la unidad”.

En este sentido, señalaron que desde el inicio de la pandemia se cumplen estrictos protocolos de sanidad para evitar la propagación del virus en la unidad carcelaria local: “El protocolo que se sigue es riguroso y se respeta. Está prohibido el ingreso de civiles a la unidad y por eso mismo se suspendieron, por ejemplo, el dictado de clases y cursos de formación”.

Asimismo, indicaron que “los únicos que están ingresando a la Unidad son los empleados penitenciarios y de salud. Y, cuando llegan, lo hacen vestidos de civil. Al ingreso se les toma la temperatura. Además hay una manta con cloro para los pies y alcohol en gel que se usa antes de que el personal ingrese”.

Y agregaron que “de ahí pasan a un lugar donde se visten con la ropa del servicio penitenciario y la vestimenta que traen de la calle se guarda en una bolsa. Y a la salida se hace la operación inversa”.

Además, agregaron que “el personal tiene todo el tiempo el tapabocas y además se cumple con el distanciamiento social con no más de tres personas por oficina. Y lo mismo sucede al momento de las comidas donde no hay más de tres personas por mesa. Y las distintas oficinas, dependencias y áreas de circulación de los internos se higienizan permanentemente”.

“Sólo en TL”

Por otra parte, desde el SPB se refirieron a los empleados provenientes de ciudades y zonas de circulación viral: “Actualmente tenemos cinco empleados de esas zonas que, desde el inicio de la pandemia, o están con licencia o tienen permiso para no asistir. Es decir que no están viniendo y será así hasta que no se regularice la situación”.

Al respecto, aclararon que “los empleados de la Unidad 20 cumplen funciones únicamente en Trenque Lauquen. No trabajan en otras unidades. Es algo que hay que dejar claro para no generar malos entendidos”.

“No hay traslados”

Con respecto al ingreso de internos a la unidad local, desde el penal indicaron que “sólo están ingresando internos provenientes de comisaria y en cuenta gotas. No hay traslados de otras unidades penales hacia acá”.

En este sentido, destacaron que a los nuevos internos “se les toma la temperatura, se le pregunta si tienen síntomas, el enfermero lo recibe con el equipo de bioseguridad, y posteriormente ese interno va a una celda unicelular donde permanece alojado sólo durante 14 días. Al día 15 recién se lo ubica con el resto de los internos. De otras unidades, no se reciben internos. Y en caso de recibir a internos de otra unidad el proceso es el mismo, se lo aísla durante 14 días y después, si esta todo bien, se lo reubica”.

Hospital de campaña

Otra de las medidas adoptadas en Las Tunas en el marco de la pandemia fue, según fuentes del SPB, el montaje de un hospital de campaña: “Se armó donde funciona habitualmente la escuela aprovechando que las clases están suspendidas. Y se hizo por si tenemos la desgracia de que se registre algún caso de Covid”.

En este sentido, detallaron que “tiene camas y armamos en los talleres los pies para poner los sueros y demás. Esperemos no tener que usarlo pero se armó para que en la peor de las situaciones, si surge algún caso, quede aislado ahí”.

Por último, desde el SPB indicaron que, a raíz de la pandemia, son nueve los internos de la Unidad Nº20 que están cumpliendo arresto domiciliario. Una vez que finalice la pandemia, deberán retornar al penal”.