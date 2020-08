“La única salida es colectiva, entender que esto no es una batalla y que el enemigo no es el otro”

Al actor trenquelauquense Martín Urbaneja el aislamiento social para prevenir la propagación de Covid-19 le impidió seguir con las funciones de la obra “La culpa”, de David Mamet con dirección de Hugo Urquijo, que el artista local protagonizaba junto a Adriana Salonia, Diego De Paula y Martín Ruiz.

La obra transitaba su segunda temporada en el Centro de la Cooperación, a la que el periodista especializado Jorge Luis Montiel (Revista Noticias) calificó de “excelente” y destacó el trabajo del elenco en los siguientes términos: “Bajo la guía minuciosa del director Hugo Urquijo, el elenco ofrece actuaciones sobresalientes y en carne viva. Se destaca Martín Urbaneja, sin duda uno de los mejores actores de su generación”.

Además, acababa de estrenar “Leche”, pieza teatral escrita y dirigida por Federico Ponce, que protagonizaba junto a Iride Mockert de la cual sólo pudieron hacer una sola presentación.

Trayectoria

Cabe señalar que Martín Urbaneja tiene una extensa trayectoria en el ámbito del teatro independiente y oficial. Ya son veinte años de trabajar con los más destacados directores de la escena nacional como Roberto Villanueva, Claudio Tolcachir, José María Muscari, Rubén Szchumacher, Mariano Dossena, Mariano Tenconi Blanco, Ricky Pashkus y Pepe Cibrián, entre tantos otros. La obra “Chiquito”, de Luis Cano, ha sido un hito en su carrera ya que le valió la nominación a los Premios Trinidad Guevara como Actor Revelación, dirigido por Analía Fedra García, un binomio exitoso que continuó con obras como “Muchas felicidades” o “Greek”, pieza de Steven Berkoff, que recibiera múltiples nominaciones y fuera aclamada por la crítica en su momento. Ha sido nominado a reconocidos premios y también ha incursionado en el cine.

“Parate contradictorio”

En diálogo con La Opinión, Urbaneja contó cómo se encuentra atravesando este momento de pandemia y aislamiento. “Sinceramente en lo personal voy llevando bien este momento tan particular que nos toca vivir a todos, pero es muy movilizador lo que está sucediendo. Estoy leyendo mucho, veo películas, series, escucho música, hago yoga, hago trabajos que tienen que ver con la docencia o la dirección teatral a través de Zoom, trato de mantenerme ocupado y activo. Es un parate muy contradictorio éste, de mucha paz e introspección, pero de mucha incertidumbre y angustia al mismo tiempo, incertidumbre sobre el futuro laboral, el dinero y cómo seguiremos después de esto”, dijo.

En este análisis, Urbaneja señaló: “Entiendo que el gobierno actuó rápidamente e hizo las cosas lo mejor que pudo, protegernos fue su prioridad. Por supuesto con muchas cosas estoy de acuerdo, con otras no tanto. También pienso que tuvieron que asumir una responsabilidad enorme en las peores condiciones, no olvidemos, por ejemplo, que cuando asumieron ni siquiera había Ministerio de Salud. Creo están haciendo un esfuerzo muy grande ante el estado económico espantoso en el que recibieron el país. Se tomaron medidas a tiempo que visibilizaron la precariedad de casi todas las instituciones de las que somos parte: la salud, la economía, la política, la cultura e incluso la vida afectiva”.

“El otro”

Urbaneja, en su siempre lúcido análisis, señaló: “Me parece que una de las cuestiones más complicadas que está planteando la pandemia es que el enemigo es el otro, por lo tanto pienso que la única salida es colectiva, entender que esto no es una batalla y que el enemigo no es el otro. De ahí en adelante las políticas podrían empezar a hablar. Mientras no puedan entender esto, vamos camino hacia algo mucho más perturbador que la propia pandemia, esta división absurda, este odio desmedido, cuestiones como, por ejemplo, el rumor de la relatividad de la pandemia, me parece increíble y canalla. El aislamiento es muchas veces insoportable porque nos enfrentó a nosotros mismos, a nuestra propia relación con la muerte, entonces como respuesta aparecieron nuevos discursos sobre el miedo, el control y el afecto”.

El futuro

Por último, y en referencia al futuro de su trabajo, el artista comentó: “Creo que falta bastante para el regreso de nuestra actividad, ante una pandemia que no cesa, no tenemos que apresurarnos, hay que seguir cuidándose. Sinceramente me cuesta vislumbrar el momento de la vuelta a las salas, y soy un tipo muy optimista, pero creo debemos estar preparados para ir aprendiendo a adaptarnos a lo que será sin dudas una nueva manera de vivir. El teatro no puede mutar a ninguna otra cosa, el teatro es el teatro y lo seguirá siendo siempre. Es la actividad cultural presencial por excelencia, es más, creo que cuanto más virtual se vuelve todo más se fortalece el teatro. Ya volveremos cuando se pueda a poner el cuerpo con alegría y pasión en ese espacio tan efímero y verdadero que es el teatro”.