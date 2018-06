La UCR pide a Vidal una compensación por los impuestos que quiere eliminar

Fuentes parlamentarias y comunales confirmaron a DIB que las negociaciones surgieron a pedido de los intendentes de la UCR, pero fueron realizadas en el más estricto hermetismo, para evitar que el pedido se leyera como un ruido interno mientras Cambiemos busca los dos votos que necesita para aprobar la ley en Diputados. La noticia se conoció el día previo al plenario de comisiones en el que oficialismo se encamina a obtener un despacho de mayoría con el proyecto oficial.

Como viene informando DIB, la iniciativa en cuestión reduce al 0,01% dos impuestos que actualmente se cobran en los consumos de luz (6%) y agua (3,1%), y que las empresas depositan directamente en las cuentas de los municipios. Los tributos provinciales reemplazan cualquier tasa que las comunas pudieran cobrarles a las empresas, por lo que su no eliminación deja a los intendentes sin chances de recaudar ese dinero por otra vía.

Esta situación incomodó a todos los jefes comunales por igual, sin distinción partidaria. Los peronistas se presentaron el martes en LaPlata y le pidieron a sus legisladores que voten en contra de la iniciativa, ya aprobada por el Senado. Los radicales, más cautos, tendieron puentes de diálogo con el Ejecutivo a través de sus diputados y senadores.

Concretamente, los legisladores de la UCR le pedirán al jefe de Gabinete, Federico Salvai, negociar un canal de financiamiento para que la Provincia compense parte de la pérdida que supondrá la eliminación de los impuestos. Eso sí: en ningún momento amenazaron con no respaldar la iniciativa oficial, y actuaron con suma cautela para evitar que el pedido fuera interpretado como la aparición de una disidencia interna en medio de un debate sensible, en el que aún Cambiemos no cuenta con los votos para convertir en ley la iniciativa enviada por María Eugenia Vidal.

Quizás tomaron en cuenta el antecedente nacional: luego de que el gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, y la diputada Elisa Carrió (CC), cuestionaron los aumentos tarifarios, la oposición peronista reaccionó e inició el camino que terminó, esta madrugada, con la aprobación de una ley (ya derogada) que retrotraía las subas a noviembre.

Lejos de esa situación, legisladores del macrismo reconocen las negociaciones, y aseguran que “estamos en el buen camino”.

Día clave

Este viernes, las comisiones de Presupuesto e Impuestos, Legislación General y Servicios Públicos, realizarán un plenario en el que se espera que Cambiemos logre aprobar un despacho de mayoría con el proyecto oficial. El oficialismo cuenta con el número para lograrlo, pero a la hora de llevarlo al recinto cuenta con 44 diputados, contra 48 de la oposición.

En las últimas horas el kirchnerismo buscaba dejar sin quórum una de las comisiones para hacer caer toda la reunión, pero desde otras bancadas opositoras confirmaron que asistirán al encuentro. Aún hay dudas sobre qué postura tomará el fragmentado peronismo: los intentos por proponer un despacho único de minoría (que luego sea aprobado en la cámara el jueves 7 de junio) no resultaron, y por ahora la máxima aspiración de los intendentes es que se rechace la propuesta oficial. Parte de estos posicionamientos comenzarán a revelarse mañana. (DIB) JG