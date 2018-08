La UCR local se reunió sin los ediles disidentes

Tras la decisión de romper con el oficialismo y formar un bloque aparte dentro del HCD, los ediles Claudio Figal, Ricardo Paso y Ana Mónica Lamaisón, no se presentaron a la reunión de Comité de la UCR local que se concretó el pasado martes y cuyo objetivo era que los concejales disidentes explicaran a afiliados y dirigentes los motivos que los llevaron a la ruptura.

Según el presidente de la UCR local, José Francisco “Pepe” Font la ruptura “no cayó para nada bien” y adelantó que el radicalismo local tendrá internas.

n Reunión

Sobre la reunión Font señaló que “a la reunión fueron invitados los concejales Claudio Figal, Ricardo Paso y Ana Mónica Lamaisón, con la idea de tener un diálogo directo con ellos para que expliquen los motivos que los llevaron a formar un boque aparte en el Concejo Deliberante”.

En este sentido agregó que “el lunes por la noche y mediante notas individuales nos informaron que no iban a participar de la reunión y además explicaron los motivos de decisión de dejar el boque del oficialismo. Y los argumentos expuestos son los que manifestaron la semana pasada a través del comunicado enviado al Concejo Deliberante”.

n Comité Provincia

Por otra parte Font indicó que “en sí la asamblea fue tranquila. Hubo debates sobre qué hacer y como continuar trabajando desde el Comité ante esta situación. Y finalmente se decidió elevar el caso al Comité Provincia de la UCR para que defina los pasos a seguir”.

En este sentido explicó que “el partido tiene un código de ética mediante el cual se evaluará la conducta de los ediles y decidirá si hay alguna amonestación o sanción. Lo más grave sería la expulsión del partido algo que difícilmente suceda porque para ello la falta debería ser muy grande. Y que yo recuerde solo dos dirigentes fueron expulsados del partido: Julio Cobos en su momento y Leopoldo Moreau quien se fue al Frente para la Victoria”.

n “No cayó bien”

Consultado sobre el impacto que tuvo la ruptura del bloque oficialista en el HCD Font fue concreto: “No cayó nada bien porque entendemos que las bancas son del partido y no de las personas. Nadie va solo o a título personal a una elección entonces que después pasen cosas como éstas la verdad que cae mal”.

La ruptura del bloque oficialista no hizo otra cosa que poner de manifiesto la existencia de dos sectores bien marcados dentro de la UCR local: el que responde a Claudio Figal y aquel que acompaña la conducción actual del partido y la gestión del intendente Miguel Fernández.

Y así las cosas, Font adelantó que “vamos a ir a internas. El sector de Claudio Figal lleva como candidata a Pierina Danda y nosotros aún no hemos decidido el candidato. Se va a definir en el transcurso de este mes pero hoy por hoy no tenemos definido el nombre”.