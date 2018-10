La UBA presentó un estudio sobre el sistema de barrido local para hacer mas eficiente el servicio

Enrietti explicó que “la gente de la subsecretaría de Modernización, Ciencia y Tecnología hace una “picada tecnológica” un jueves de cada mes para dialogar sobre el área y esta vez coincidió que la visita de un doctor de la UBA, con quien habíamos hecho un convenio previo para analizar el sistema de barrido. En lo personal me gusta tomar decisiones por datos, teniendo información, y no por sensaciones”.

El funcionario explicó que “nos hicieron modelos matemáticos de los recorridos más eficientes y la cantidad mínima de barrenderos que necesita la ciudad y por sectores. Hay una diagramación más fina con recorridos equitativos en metros”.

Asimismo agregó que “es un paso importante que nos va a dar cierta estandarización de los servicios y saber cómo los estamos administrando”.

Además, adelantó que “el intendente Fernández expondrá el miércoles próximo en Buenos Aires “Smart City” sobre la tecnología y el servicio público. Presentará material sobre desarrollo territorial y este tema del barrido”.

En cuanto a la actualidad del servicio, Enrietti señaló que “hemos mejorado mucho los recorridos. En cuanto a la cantidad de gente estamos con una pequeña deficiencia (de unas cuatro personas). Este año además de incorporar gente trabajamos con el nivel de inasistencia. Lo bueno es recordar que una ciudad limpia no es la que más se barre sino la que menos se ensucia”.