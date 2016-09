La trenquelauquense Marta Cohen, entre los 100 patólogos más influyentes

Junto con otra médica argentina (vive en Londres), Irene Scheimberg, es co autora de Manual de Patología quirúrgica y por su parte escribió Manual de autopsias pediátricas que fue publicado por la Universidad de Cambridge

El año pasado la ex vecina (que mantiene intacto el arraigo a la tierra natal) fue nominada por la Sociedad Europea de patología pediátrica entre los cien patólogos más influyentes del mundo. (The power list) Ella y el médico Miguel Reyes Múgica (peruano residente en Estados Unidos) son los dos únicos latinoamericanos.

La doctora Cohen lleva adelante una intensa actividad que distribuye entre el trabajo particular, el hospital de Sheffield, la investigación y la docencia en cursos y congresos en varios países europeos.

Como parte de esta última especialización y en su carácter de chair (presidenta) del Comité Científico abrirá y cerrará en Montevideo el 6º Congreso internacional de muerte intrauterinna y muerte súbita del lactante. Lo organizan las Sociedades uruguaya y argentina de Pediatría y la organización “Era en abril”, formada por padres que han perdido a sus hijitos por esas causas. Las actividades se desarrollarán entre el 8 y el 10 de este mes y en la primera vez que este congreso se realiza en Latinoamérica.

De Trenque Lauquen acompañarán a Marta Cohen sus hijas Guillermina y Martina que oficiarán de intérpretes (inglés castellano y castellano inglés), la pediatra María Sol Cabrera que ha compartido con ella trabajos de investigación y publicaciones sobre patología pediátrica en Sheffield y una madre, Cecilia, miembro de “Era en abril”.

N La muerte súbita

La pérdida de un hijo no nacido, en el parto o a los pocos días es una de las laceraciones tremendas por las que atraviesan tantos padres, una realidad muchas veces silenciada por el pudor de expresar los sentimientos y por la indiferencia de otros actores.

En la página oficial de “Era en abril”, se señala

“…según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año fallecen unas 330.00 mujeres mientras dan a luz en todo el mundo, unos 2,6 millones de niños mueren antes de nacer y otros 2,7 millones no superan los 28 días de vida”

Necesitamos que se apruebe la ley de Identidad para bebés fallecidos en el vientre materno para que todos los bebés sean registrados.

En esta investigación de la OMS participó el Equipo Profesional de la Fundación Era en Abril, llegando a la conclusión de que más de la mitad de estas muertes son plenamente evitables.

¡Nuestros hijos existen! Su paso por este mundo dejas huellas eternas en nuestras vidas. Si no se registran sus muertes y no conocemos las causas no podemos prevenirlas”.

Este de los puntos sobre los que se centra el diálogo que la doctora Marta Cohen mantuvo con La Opinión uno de los días de su estadía en Trenque Lauquen adonde llegó para estar junto a su padre que celebró el miércoles los 95 años.

N Una lucha tenaz

Las investigaciones que lidera la doctora Marta Cohen apuntan a clarificar las causas de esas muertes “… porque nada es porque sí; siempre hay un motivo, aislar cada caso y poder estudiarlo no va a remediar la muerte de esa criatura pero puede evitar otras, por ejemplo en los casos en que hay un factor hereditario”.

Apunta la profesional a una serie de tabúes que suelen rozar esto sensibles fallecimientos “… queremos una ley que ampare el derecho a la identidad de la criatura después de las 24 semanas, que se respete el nombre que sus padres habían elegido, que no se le dé el tratamiento de residuo patológico todo eso ayuda a los padres a madurar su duelo, a seguir adelante buscando más vida”.

N La autopsia

“Lo más frecuente es los casos de muerte pre o postparto es que no se realice la autopsia que permitirá saber qué fue lo que pasó para poder prevenir otros casos” reflexiona Cohen “… pero esto es algo que, en general no está previsto, nadie se hace cargo. No hablamos de una autopsia como se la entiende habitualmente, hoy se puede recurrir a la ‘autopsia siglo XXI’, a través de una resonancia que permita conocer posibles anomalías en tejidos u órganos y si fuese necesario se hace una punción para extraer una muestra”.

Conocer las causas de estas muertes, bien puede salvar la vida de un futuro hermanito porque se cuenta con el conocimiento necesario para prevenir lo prevenible.

N El paréntesis

Intensa la actividad de esta mujer trenquelauquense que hoy tiene renombre en la medicina pediátrica internacional.

Está casada con el tenor Ernesto Correa, es madre de Emiliano, Guillermina y Martina.

Después de Uruguay la espera otro congreso en Barcelona (ya ha pasado por jornadas en Londres, Colonia, Otawa; lideró en el congreso escandinavo de participación pediátrica frente a la muerte súbita.… y la lista sigue, más investigaciones, más ahondar en el misterio insondable de la muerte para preservar la vida.