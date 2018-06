“La tasa está actualizada pero no es de aplicación inmediata”, aclaró Fabris

Ante la polémica generada en torno a la actualización de una tasa vinculada al sector lácteo, la secretaria de Producción del municipio, Clarisa Fabris, confirmó ayer que “está actualizada pero no es de aplicación inmediata”, al tiempo que se mostró sorprendida con “la reacción” de los tamberos y de la Sociedad Rural teniendo en cuenta la relación de trabajo conjunto que esta gestión viene manteniendo con el sector, que mediante una carta abierta al intendente Miguel Fernández había manifestado cierto temor en cuanto a la posibilidad de que las empresas –a las que está destinado el gravamen- terminaran trasladando ese costo a los productores tamberos.

Al respecto la funcionaria explicó que “desde el municipio se decidió evaluar esta tasa y otras, para ponerlas al día en caso de que sea necesario aplicarlas pero esta tasa en cuestión no está presupuestada para este año por lo tanto no es de aplicación inmediata”.

Asimismo marcó que “lo que se hizo fue poner bajo análisis muchas tasas que existen y que no se cobran por acción u omisión, y en caso de que sea necesario aplicarlas se va a charlar con los involucrados como se ha hecho siempre”.

Fabris reconoció que “es una opción válida, se discutió y por eso se actualizó pero esto no quiere decir que va a comenzar a aplicarse en lo inmediato”.

n Cambios

Sobre la tasa en cuestión recordó que “es la ex tasa de grasa butilosa, antes se medía en kilos de grasa butilosa y hoy se hace por litro de leche, se actualizó el valor y se cambió la unidad de medida, pero no está en el Presupuesto y por eso la idea no es aplicarla en forma inmediata”.

Para aclarar esta situación Fabris se reunió con dirigentes de la Sociedad Rural y según dijo “entendimos que hubo un tema de mala comunicación, porque son cuestiones que se podrían haber charlado” para evitar este tipo de especulaciones.

Finalmente recalcó que “lo que estamos haciendo es una revisión de las tasas activas e inactivas, después se verá si son necesarias aplicarlas y se definirá qué destino darle a los fondos que se recauden por las mismas”.