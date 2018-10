La Tasa de Cementerio se va a enviar a domicilio desde ahora

Desde ahora en Trenque Lauquen y 30 de Agosto el recibo de la Tasa de Cementerio se enviará -del mismo modo que se hace con los otros tributos municipales-, al domicilio del familiar responsable, y podrá abonarse en cualquier boca de recaudación habilitada e incluso por pago electrónico, estando previsto que más adelante pueda descargarse directamente de la web.

Esto evitará que, como venía ocurriendo hasta hoy, el familiar tenga que concurrir al Municipio para solicitarlo y proceder luego a su pago. Y no es la única simplificación del trámite: también se podrá vincular a más de un titular o responsable a cada espacio arrendado del cementerio.

Por el RAFAM

El cementerio funcionaba bajo un sistema municipal y la migración a la RAFAM (Reforma de la Administración Financiera en el Ambito Municipal) permite implementar diversos aspectos que benefician y favorecen la operatividad (por ejemplo, se puede contar con más información de la persona fallecida, datos que antes no podían cargarse).

No obstante, y teniendo en cuenta que esta será la primera vez que se implemente el envío a domicilio de la tasa, desde la oficina de Cementerio adelantan a los vecinos que es probable que por errores propios de la migración de un sistema a otro, falta de datos o información caduca o inexacta, entre otros inconvenientes, puedan recibir recibos que no les pertenezcan. En ese caso, además de las disculpas correspondientes, se ruega tengan a bien acercarse por única vez hasta el Municipio (Villegas 555), al área de Fiscalización, donde funciona la oficina de Cementerio (planta baja, ingresando a la derecha), para que se pueda tomar conocimiento del inconveniente y darle una solución al mismo. Mientras que en el caso de 30 de Agosto, los vecinos deberán acercarse a la sede del Ente Descentralizado.