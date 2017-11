La Suprema Corte le bajó el pulgar a varios dirigentes deportivos

Qué el país vive tiempos de cambios no es ninguna novedad. Durante un par de años se han ido dando diferentes modificaciones que han afectado “para bien o mal” el ámbito del deporte, ya sea amateur o profesional. Pero ahora, la actualidad nos despabila con una novedad “poco entendible”, al decir de varios entrevistados ayer por La Opinión que han sido afectados por esta medida. A saber, y poniendo en contexto la ola de renuncias que se darán en los próximos días, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por medio de una acordada publicada el 25 de octubre, prohíbe a magistrados y funcionarios públicos ejercer cualquier tipo de cargo en entidades con personería jurídica, como pueden ser instituciones de bien público, asociaciones y federaciones deportivas y clubes. Es así que son varios los que ya confirmaron que han presentado la renuncia “obligada”. La Opinión tomó conocimiento del caso y se contactó con Martín Butti, quien está ligado en el mundo de la pelota paleta en el Club Argentino, Club Progreso y en la Federación de Pelota de Buenos Aires; Raúl Carini, quien es el presidente de la Federación Noroeste de Hockey; Esteban Ochoa, presidente del Club Ferro Carril Oeste; Federico Ram, presidente de la reciente creada Sub Comisión de Boxeo Municipal y Juan José Estévez, vocal en el Club Monumental. Todos ellos realizan un trabajo social “ad honorem” y que “es una forma de poner los pies en la tierra” remarcó uno de los entrevistados. En el mundo del golf también deben renunciar a sus cargos en el club Juan Martín Gárriz y Gerardo Palacios Córdoba.

n Acordada

Dentro de los considerandos emitidos en la acordada de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires publicada el 25 de octubre, se anuncia que “las incompatibilidades tienen como fundamento evitar abusos en la provisión de cargos, lograr que los agentes públicos dediquen su actividad con carácter exclusivo al desempeño del cargo para el que fueron designados maximizando su eficiencia (…) Si bien los magistrados tienen prohibido ejercer el comercio o industria a fin de impedir que actividades ajenas a la función interfieran material o moralmente con ésta, evitando que intereses económicos o profesionales puedan presionar la conciencia del juez, influyendo sobre la imparcialidad que deben primar en sus determinaciones, iguales riesgos pueden suscitarse por su participación en entidades no comprendidas en las prohibiciones antes mencionadas (…) que los magistrados y los funcionarios del Ministerio Público no deben contraer obligaciones que por su naturaleza o caracteres impidan o siquiera perturben el cumplimiento apropiado de las funciones especificas que tienen asignadas (…) la plena dedicación de los magistrados y funcionarios públicos a las tareas encomendadas tiene mayor trascendencia en comparación con el resto de los cargos públicos (…)”. Es así que la Suprema Corte de Justicia acuerda, en su Artículo Nº1: “Los magistrados y funcionarios no podrán ejercer cargos ejecutivos o que tengan asignadas funciones de carácter administrativo en entidades educaciones, tanto públicas como privadas (…) Artículo Nº2 “Los magistrados y funcionarios no podrán ejercer cargos en órganos de administración, fiscalización o de disciplina en personas jurídicas (…) Aquellos que se encuentren alcanzados por la prohibición antes indicada, dentro de los 30 días de la publicación del presente en el Boletín Oficial deberán acreditar por ante la Secretaría de Personal el haber cesado en las actividades vedadas”.

n Opiniones

Con este contexto se desprende que las renuncias deberán estar listas para el 25 del corriente mes. La Opinión dialogó con los principales protagonistas, personas que ocupaban un cargo en comisiones de clubes y que deben, sí o sí, dejar sus cargos. Todos fueron cautos a la hora de expresar sus opiniones, pero en todos los casos se mostraron dolidos. Esteban Ochoa, presidente del Club Ferro Carril Oeste, dijo: “Estamos intentando organizar un poco cómo va a seguir esto, pero sabemos que es difícil. La gente que estaba conmigo si me voy ellos se van. Yo seguro que seguiré colaborando con el club en lo deportivo, pero sin ocupar ningún cargo. Esta acordada se creó para que no se reste tiempo al trabajo que realizamos”. Ochoa estaba en un momento importante ya que su club está celebrando el centenario.

En cuanto al tiempo restado, uno de los consultados manifestó: “No le restamos tiempo a nuestro trabajo, se lo restamos a nuestra familia”, mostrándose muy indignado con la decisión de la Corte.

Por su parte Raúl Carini, presidente de la Federación Noroeste de Hockey, quien terminaba su mandato el 31 de diciembre, pero se enfocaba a un nuevo período, dijo: “Estaba todo para seguir con el mandato, pero con esta acordada evitamos cualquier tipo de inconveniente porque está en juego nuestro trabajo”.

Desde el Club Monumental Juan José Estévez también confirmó su renuncia como vocal suplente y agregó: “No puedo hacer ningún tipo de declaración sobre este tema”. No cabe dudas de que el mandato llega desde la Suprema Corte de Justicia “el máximo órgano judicial que hay, y le tenemos que hacer caso” dijo uno de los consultados. Martín Butti comentó que “ya estoy mandando los mails de renuncia”. Él colaboraba en el Club Progreso, Club Argentino y Federación de Paleta. Por su parte Federico Ram confirmó que su cargo en la Subcomisión de Boxeo lo tomará Néstor Vega.

Aunque todos aceptaron hablar con este medio reservaron sus opiniones personales. El trabajo en clubes y asociaciones no es fácil y nunca sobran colaboradores. Uno de ellos dijo: “Es una acordada que cercena la posibilidad de hacer algo con un fin social. Lo nuestro es ad honorem y no impedimos en absoluto el cumplimiento en los deberes como funcionario público y lo que por ahí para nosotros es una alternativa a la diaria de todos estos problemas con los que trabajamos y significa un cable a tierra”.