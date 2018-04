“La suba en las tarifas afecta la posibilidad de vivir con dignidad”

“Hoy la situación del trabajador de la construcción está realmente complicada”, afirmó a este medio el titular de Uocra Trenque Lauquen, Ricardo Rodríguez, entrevistado por este medio en el marco del Día del Trabajador de la Construcción.

En un escenario económico complejo, con una inflación que aún no puede controlarse y subas en tarifas que en el último tiempo han afectado la economía de muchos hogares, el sector de la construcción no es ajeno a este contexto y los trabajadores que allí se desempeñan ven con preocupación el desarrollo de este año en el que el poder adquisitivo decae día a día ante los aumentos excesivos.

De esta manera lo expresa Rodríguez, en diálogo con La Opinión: “El Estado Nacional por un lado habla de paritarias libres y por otro lado pone un techo. En los años 2015, 2016 y 2017 los salarios han quedado retrasados, hemos estado perdiendo a razón de un 10% del poder adquisitivo del salario. Está claro que hoy ningún jubilado debería ganar en la Argentina menos de $20 mil y ningún trabajador inicial debería ganar menos de $22 mil. Esto lo tenemos claro, no para tirar manteca al techo sino para no estar debajo de la línea de necesidades y, si se quiere, debajo de la línea de pobreza”, expresó.

Obras

Respecto de las obras concretadas, en ejecución o proyectadas, Rodríguez realizó el siguiente balance: “El año pasado hubo un incremento de obras, se podría decir que la obra se mantuvo. En algunos sectores crecimos, como por ejemplo en lo que tiene que ver con la obra vial. Y en lo que es obra privada, si bien en lugares como en Trenque Lauquen y algo en 9 de Julio (que también es parte de nuestra seccional) ha aumentado, en otras ciudades se ha mantenido estable pero no en niveles que tuvimos en los años 2010, 2011, 2012, 2013. Con respecto a aquellos años ha decaído y creo que eso se debe a la desconfianza que tiene la gente que invierte por la falta de un plan económico, serio, estable y con políticas económicas de Estado que sean duraderas en el tiempo”, opinó.

En este marco, el dirigente fue crítico con “los discursos que se escuchan a nivel municipal, provincial y nacional que por un lado dicen ‘vamos a combatir la precarización laboral y el trabajo en negro’ y yo escucho a funcionarios de educación ofreciéndoles cifras en negro a los trabajadores que, por más que figuren en el recibo de sueldo como no remunerativo, está prohibido por ley. A partir de eso, nada es serio. Así como hay un sinceramiento de las tarifas de los servicios, tiene que haber un sinceramiento salarial en la Argentina porque la mayor parte de la población no va a poder hacer frente a las exigencias tarifarias”, dijo antes de agregar: “Hoy llego de viaje y miro nuestro diario La Opinión y me encuentro en su portada que hay un 50% de aumento en las tasas municipales cuando el techo paritario es del 15%. Cómo hace un trabajador que recién empieza, un trabajador medio o un jubilado para hacer frente a esa situación”.

Panorama preocupante

Desde su lugar, Rodríguez señaló que se espera que lo que resta de 2018 sea realmente complejo e instó a una reacción del movimiento sindical. “La semana que viene tenemos nuestro congreso anual en Mar del Plata, sabemos que la semana pasada lo tuvo la UOM y terminó con un reclamo muy fuerte a la comisión directiva nacional de parte de los trabajadores y lo mismo estamos viendo en todos los gremios. También creo que ha llegado el momento de que los dirigentes nacionales de la CGT tomen una postura en la cual nos digan a los dirigentes territoriales, como es nuestro caso, de qué lado van a estar ellos, si del lado del gobierno o del lado de los trabajadores. Porque nosotros vemos que una paritaria de 15% es poco, por eso uno valora a aquellos gremios que discuten otro tipo de paritarias”.

Por último, comentó que, en lo que respecta a los puestos de trabajo “nosotros hemos recuperado pero no ha habido después de la caída una creación de empleo fuerte y a mi modesto entender no va a haber mucho más crecimiento ahora teniendo en cuenta que ya hay mucha obra licitada y, también, que el año que viene es un año electoral en el que seguramente el gobierno guardará recursos para volcarlos en el 2019. Esto no debería ser así, pero históricamente es esto lo que ocurre”.