La suba del dólar ya tuvo su correlato en los precios de diferentes productos

La escalada del dólar que llegó a su pico el pasado jueves, cuando la divisa estadounidense alcanzó la cotización de $23,50, trajo preocupación en torno al impacto que esto tendría en los precios de los bienes y productos de buena parte de la economía domestica.

La inquietud principal de comerciantes y ciudadanos reside en saber si el aumento del dólar se verá reflejado en el nivel de inflación, sobre todo teniendo en cuenta los aumentos recientes que experimentaron las tarifas de servicios básicos como la electricidad y el gas. Y así La Opinión consultó a comerciantes de distintos rubros, quienes coincidieron en señalar que el aumento del dólar ya se hizo sentir en algunos artículos con aumentos de entre el 6 y el 10 por ciento.

Harina y aceite

Según indicaron en la firma distribuidora De Tellería Hnos, a pesar de lo que se esperaba por la brusca subida del dólar de la última semana, “por suerte no hubo mucha modificación en los precios”. “Sólo en lo que es harina y sus derivados, las empresas proveedoras remarcaron un 10 por ciento sus productos”, marcaron. Y agregaron que “el viernes a última hora el listado de Molinos Rio de la Plata llegó con un aumento de alrededor del 10 por ciento. Y los artículos que subieron fueron la harina y sus derivados, entre ellos los fideos de bajo precio. Y lo mismo sucedió con el aceite, que experimentó una suba similar”.

Por otra parte detallaron que “el resto de los productos hasta ahora no tuvo modificaciones, aunque no se sabe es qué puede llegar a pasar porque recién empieza la semana”.

Y otro de los problemas que estarían vinculados a la situación del dólar es el de la entrega de mercadería, ya que según indicaron desde la firma informaron que “por ahí está complicado el tema de conseguir algún pedido”. “La entrega de harina, sobre todo, está acotada. Tenés que hacer el pedido con mucho tiempo de anticipación y por ahí no conseguís todo lo que pedís”, se explicó.

Pero más allá de esto desde la empresa señalaron que “sinceramente con lo que pasó la semana pasada con el dólar creíamos que la situación iba a ser mucho peor”. “Pero hasta el momento la mayoría de los productos mantuvo el precio. Incluso los vinos bajaron un porcentaje mínimo. Aunque estamos a la expectativa de lo pueda pasar esta semana con el tipo de cambio. Esperemos que no afecte demasiado los precios porque para mucha gente la situación está complicada”, se apuntó.

Subas

En tanto que desde EH Martínez, firma dedicada a la venta de sanitarios y otros elementos para la construcción, indicaron que “el impacto que tuvo la suba del dólar a $23,50 fue que algunos productos experimentaron un aumento de entre el 5 y el 6 por ciento. Y ahora con el dólar más estabilizado esos productos se calcula que no van a bajar”.

En este sentido señalaron que “eso afecta más que nada a los clientes, que pagan un poco más, aunque el dólar ahora esté más tranquilo”.

Asimismo señalaron que a diferencia de otros sectores y comercios “problemas de entrega y falta de productos no hay en este caso porque se trabaja con stock y no se depende tanto de los proveedores como pude pasar con los corralones y el cemento”.

En tanto que desde Taller Uruguay, la concesionaria oficial de Chery y Mitsubishi en nuestra ciudad, aseguraron que la suba del dólar aún no tuvo su impacto en el sector. “Hasta el momento no hemos tenido problemas. El valor de las unidades no se modificó y tampoco hay inconvenientes para conseguir repuestos”, dijeron. Pero de todas maneras se mostraron cautelosos con respecto a lo que pueda suceder en los próximos días.

Pagos frenados

En tanto que otro de los sectores en los que el aumento del dólar tuvo su impacto fue el del turismo, sobre todo para aquellos destinos del exterior. Así lo manifestaron desde la empresa Amunche Ripé Viajes, donde indicaron que “desde mediados de la semana pasada hasta hoy lo que se hizo fue frenar la mayoría de los pagos”.

En este sentido indicaron que los valores en dólares de los paquetes no variaron, aunque la suba abrupta de la divisa estadounidense encareció el costo de los mismos en pesos. “Tuvimos muchas consultas de gente que ya ha contratado algunos viajes para ver cómo seguía la situación. Pero al no saber cuánto va a ser el valor del dólar lo que se hizo fue frenar los pagos al menos por esta semana, hasta que la situación se acomode”, comentaron.

Y en este sentido remarcaron que si bien en el último tiempo el dólar tuvo una tendencia alcista nunca se había dado que de un día para otra la cotización suba dos o tres pesos.

Además desde la firma señalaron que “los que contrataron un viaje en dólares se asustaron bastante”. “De hecho hubo muchas consultas con respeto a este tema desde mediados de la semana pasada”, se cerró.